央視主播噁人喊「灣灣回家」 洪慈庸：我們台灣人已經在自己家

立委洪慈庸對中視主播喊「灣灣回家吧」，強調「台灣人已經在自己家」。（擷取自臉書）

2019-11-06 08:41:59

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸在臉書po文表示，繼惠台31措施、告台灣同胞書及一國兩制台灣方案，中共再次推出惠台26措施，就是要拿經濟利多企圖籠騙台灣人，讓台灣人上鈎，難以脫離中共擺佈。但這種包裹糖衣的陷阱，與一國兩制的謊言，台灣人早已看得清清楚楚。

針對央視主播矯情喊出「灣灣回家吧」！不僅遭網友唾棄，洪慈庸也說「多謝關心，我們台灣人已經在自己家了！」

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洪慈庸說，台灣人，有我們引以為傲的民主自由，可以用自己的方式打拚努力、用開明的方式教育下一代、在有保障的環境裡自由說話，人民更有力量去影響國家政策，這是許多國家地區羨慕的生活方式，也是台灣人將捍衛的生活方式。不用喊「灣灣回家吧」，我們台灣人已經在自己家。

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