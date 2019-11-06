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洪慈庸尋求連任 蔡其昌力挺

立法院副院長蔡其昌（中）挺立委洪慈庸，呼籲選民「團結手中選票，給洪慈庸溫暖」。（擷取自洪慈庸臉書）

立法院副院長蔡其昌（中）挺立委洪慈庸，呼籲選民「團結手中選票，給洪慈庸溫暖」。（擷取自洪慈庸臉書）

2019-11-06 09:58:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市立委第三選區，國民黨遲未提名，立法院副院長蔡其昌表示，這次全台最勇的立委候選人就洪慈庸，因為國民黨至今在本區尚未提名，外傳洪的潛在對手是台中市副市長楊瓊瓔，強調「我們現在已經沒有市長了」，副市長辭職對后里潭雅神不利，最好的方法就是「拜託楊瓊瓔繼續做副市長，立委讓洪慈庸做」。

台中市立委第三選區（后里、潭子、大雅、神岡）國民黨至今尚未提名，外傳台中市副市長楊瓊瓔有意捲土重來，但今尚未宣布辭職參選。無黨籍立委洪慈庸尋求連任，日前席開百桌募款，立法院副院長蔡其昌站台力挺。

蔡其昌說，這次全台最勇的立委候選人就洪慈庸，國民黨至今在本區尚未提名，不知對手是誰。最近有聽人說，副市長是國民黨潛在人選，這安排不適當，「我們現在已經沒市長了，如果副市長再請辭，對潭雅神不利」。楊副市長現在做得很順手、也很認真，四處會勘，最好的方法就是拜託楊副市長繼續做副市長，立委讓洪慈庸做，世間有這麼完美的事情只有后里潭雅神有，所以我們千萬不要再逼她了，讓她好好做副市長，讓認真打拚的立委洪慈庸繼續連任。

蔡其昌表示，顧台灣有很多種方法，有人質疑洪慈庸看起來溫柔軟軟沒什麼衝氣，但愛台灣一人有一種愛法，林昶佐唱歌愛台灣，吳怡以農經專業及六塊肌愛台灣，陳柏惟說台語就將國民黨打倒，洪慈庸跟蔡總統一樣，宛如台灣藤條，強韌折不斷，但打人痛到辣，所以蔡英文叫台灣的辣台妹，洪慈庸是台中的辣台妹。

蔡其昌說，不要輕忽溫柔的力量，有的人溫柔而堅定，有的人強悍而正直，這都是台灣這塊島嶼上不可或缺的，台派需要整合所有力量，不管哪一黨，只要疼惜台灣，就是台派。拜託所有鄉親，台派在立法院要過半，關鍵的一席就是洪慈庸，呼籲選民「團結手中選票，給洪慈庸溫暖」。

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