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庶民破滅》黃國昌：難怪韓面對「居住正義」就龜縮...

國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體獨家爆料，曾在無業的時候，買下號稱「南港第一豪宅」的7200萬元房產，韓夫人李佳芬與友人甚至組成「貴婦購屋團」，聯手炒作房產。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體獨家爆料，曾在無業的時候，買下號稱「南港第一豪宅」的7200萬元房產，韓夫人李佳芬與友人甚至組成「貴婦購屋團」，聯手炒作房產。（資料照）

2019-11-06 12:50:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜投入2020總統大選以來，一直主打「庶民」牌，甚至還曾批評國民黨「權貴」；不過其庶民形象也屢遭質疑，除了先前在雲林的農舍爭議以外，今日又被爆出曾在失業期間買下7200萬的豪宅。對此，時代力量立委黃國昌今（6日）在臉書發文狠酸「不是聲稱是庶民總統？」

國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體獨家爆料，曾在無業的時候，買下號稱「南港第一豪宅」的7200萬元房產，韓夫人李佳芬與友人甚至組成「貴婦購屋團」，聯手炒作房產。

對此，黃國昌在臉書發文表示「不是聲稱是庶民總統？」、「不是說要看見年輕人的痛苦？」並且說當他看到這則消息以後，頓時理解為何國民黨與韓國瑜不敢回應「居住正義改革聯盟」提出的訴求，整個龜縮起來。

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