庶民破滅》韓失業買7千萬豪宅 北社：非庶民還開貴族學校

國民黨總統參選人韓國瑜遭壹週刊踢爆，以「庶民總統」為號召參選，過去失業十幾年，卻能在2011年買下總價高達7200萬元的北市南港豪宅。北社社長李川信今日受訪（右2）表示，韓國瑜言行完全不符合庶民，韓氏夫妻在雲林更有維多利亞貴族學校，家族更是砂石業者。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-06 12:11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭壹週刊踢爆，以「庶民總統」為號召的韓國瑜，過去失業十幾年，卻能在2011年買下總價高達7200萬元的北市南港豪宅。對此，北社社長李川信今日受訪表示，韓國瑜言行完全不符合庶民，韓氏夫妻在雲林更有維多利亞貴族學校，岳家更是砂石業者經營者。

出身雲林西螺的李川信指出，韓國瑜在擔任北農總經理之前失業多年，卻有這麼龐大資金可以購買千萬豪宅，這是值得懷疑的，全民應該要檢視這件事，希望檢調單位也要去了解資金流向。

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李川信提及，民間其實都在質疑維多利亞學校背後的資金流向，政府檢調單位應該做一些了解，畢竟總統是要帶領國家，如果在金錢部分不清不楚，這會讓大家有許多疑慮，若當選總統恐怕會影響整個台灣。

熟稔雲林政壇的李川信強調，李佳芬父親李日貴過去擔任縣議員，雲林鄉親大家都很清楚，李日貴是在濁水溪那邊採砂石的業者，最早是靠砂石業起家，過去砂石業是非常好賺行業，吸引各方人馬覬覦，很多黑道會想分一杯羹，若沒有政府或黑道在撐靠，想獨吞砂石業幾乎是不可能。

李川信表示，李日貴後來不選後，就由他女兒李佳芬出來承接競選，包含李佳芬弟弟李明哲也當過縣議員，這個家族事實上就是政治世家，怎麼會是庶民？從以前就完全不是庶民，至於韓國瑜是眷村長大的台北外省掛，與眷村關係密切，所以韓國瑜出來參選，背後是外省掛和本土地方派系結合。

李川信分析，包含台中、花蓮地方派系很多支持韓國瑜，若韓真的當選總統，恐怕將會變成「XX治國」，這些都是南部基層在談論的話題，若明年選舉國民黨立委過半，很大可能是前花蓮縣長傅崐萁、顏清標兒子顏寬恒要角逐立法院正、副院長，「不要以為這不可能」。

李川信提及，大家可以去問「台中地下市長」是誰？現在顏清標女兒在台中市已當上副議長，若地方派系不甘只是地方頭人，要進軍全國掌握國會，在國民黨立委席次過半情況下，推出來選副院長都是有可能的。

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