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庶民破滅》韓爆出無業花7200萬買豪宅 王定宇：假庶民現形...

國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體獨家爆料，在擔任北農總經理前一年、無業的情況下，曾買下南港一間要價高達7200萬的房子，對此，立法委員王定宇，在臉書發文怒酸「假庶民現形，爆開了！」（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體獨家爆料，在擔任北農總經理前一年、無業的情況下，曾買下南港一間要價高達7200萬的房子，對此，立法委員王定宇，在臉書發文怒酸「假庶民現形，爆開了！」（資料照）

2019-11-06 11:02:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體獨家爆料，在擔任北農總經理前一年、無業的情況下，曾買下南港一間要價高達7200萬的房子，對此，立法委員王定宇，在臉書發文怒酸「假庶民現形，爆開了！」

對於韓國瑜今日遭媒體爆料花7200萬買房，王定宇在臉書發文表示「爆炸開了！難怪上週日沒行程、只有洗內褲...」王定宇說，7200萬豪宅讓假庶民現形了，此外，還有財源來路不明的大問題。

王定宇粗估計算，如果韓國瑜貸款七成、約5050萬元，按照現行房貸利率，本金加利息每月將要負擔約30萬元的房貸，讓他質疑「每個月的貸款，錢哪來的？」，另外，如果韓國瑜沒有貸款，7200萬的資金又從哪來。

王定宇酸，如果連尿尿的事都能不老實，還有什麼不能騙；難怪連中學生都知道問「為什麼愛說謊」。

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