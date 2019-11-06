庶民破滅》韓被爆購7200萬豪宅 韓競辦：高估財務能力...

國民黨總統提名人韓國瑜被爆曾在失業期間買下台北市南港7200萬豪宅。（圖擷取自Google街景）

2019-11-06 11:18:50

〔記者王榮祥、林良昇／綜合報導〕針對周刊踢爆、國民黨總統參選人韓國瑜夫婦曾在台北購置豪宅，後來急脫手？與庶民形象有極大落差；韓國瑜競選辦公室聲明，由於高估本身財務負擔能力，韓國瑜夫婦最後決定賠本出售房產，以降低銀行貸款的財務壓力。

韓國瑜今遭壹週刊踢爆，訴求庶民總統的他除了800萬農舍，2011年失業生涯最後一年，曾出手訂下總價高達近7200萬元的北市南港豪宅，周刊爆料背後核心、其實是韓妻李佳芬的「貴婦購屋團」。

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競辦說明，韓國瑜當年原本有意到台北發展事業，因此先在內湖貸款購屋，後來因為擔心全家共同生活空間不足，便開始處分內湖房產，並且向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，因為是預售屋，所以只需準備頭期款和部分的利息金額。

然而，由於高估本身的財務負擔能力，韓國瑜夫婦最後決定賠本出售房產，以降低銀行貸款的財務壓力。

對於外界質疑當時韓國瑜並沒有工作，如何用財力證明貸款買房？「庶民」形象是否破滅？韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡並未說明韓國瑜為何有如此財力，僅解釋「庶民」就是所謂「平民」的意思，指的是沒有特權的人，而「庶民」也是可以有買賣房產的權力，屬於個人的財務規劃。

對於媒體報導韓國瑜妻子李佳芬是參加貴婦團看房、買房，何庭歡則否認，強調從來沒有聽過什麼貴婦團的形容詞，或是有什麼加入貴婦團，韓氏夫妻購買南港預售屋真的理由很簡單，就是原本在內湖貸款購買的房子沒辦法容納他們家3個小孩，生活空間有需求才會先把內湖房產處分掉後再去購買南港的預售屋。

何庭歡也說，貸款購買南港房產是韓國瑜在擔任北農總經理前，在擔任總經理任內就把該房產賠本售出，還沒有交屋前就賣掉了，而北農總經理應該是不用申報財產，屬於個人財務規劃。（11:38更新）

國民黨總統提名人韓國瑜被爆曾在失業期間買下台北市南港7200萬豪宅。（資料照）

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