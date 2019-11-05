老師竟說台灣不是國家 地方媽媽怒了：總統選心酸的嗎？

宜蘭縣某國中老師，課堂上說台灣不是國家，林姓學生家長PO文質疑，如果不是，選總統在選心酸的嗎?（圖擷取自臉書）

2019-11-05 19:06:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國中班級昨天上國文課時，老師講到中國歷史，稱台灣為「省」，林姓學生回應，「台灣是國家吧」，老師當場說，「我從來不認為台灣是國家」，讓林姓學生尷尬地低頭趴在桌上。學生母親黃小姐獲知後告訴孩子，「你沒錯」，她還說，台灣若不是國家，現在選總統是選心酸的嗎？

林姓學生的母親黃小姐說，如果台灣不是國家，那請問我們的國中生接受哪國教育？台灣人選總統是選心酸的嗎？她告訴兒子，台灣的的確確是國家，不必因為國文老師一席話，感到害怕或不好意思，她已向教育部長潘文忠信箱投訴，希望老師為不當發言致歉。

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黃小姐認為，國家認同不是道德哲學問題，沒有辯論空間，是就是，不是就不是，老師在課堂上說台灣不是國家，不會造成學生的錯亂嗎？

針對每個人政治立場與意識型態，黃小姐表達尊重，但不認同國中老師在課堂上傳遞台灣不是國家的偏差觀念，她以「地方媽媽的我真的怒了」為題，上網PO文表達憤怒，網友留言，「荒唐至極」、「無言」。

校方今天解釋，學校常向老師宣導，不宜在課堂上表述敏感的政治及宗教議題，已派員向這名國文老師規勸，當事人說，一時脫口而出，事後覺得不太恰當。

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