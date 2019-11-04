謝志偉：某總統候選人夫人 竟抱怨小孩說我的國家叫台灣

駐德國代表謝志偉。（圖擷取自謝志偉臉書）

2019-11-04 09:11:00

〔即時新聞／綜合報導〕駐德代表謝志偉今上午在臉書發文，指近日時常收到外國人讚美台灣的短片，他也總是告訴自己的女兒，台灣就是我的國家，但卻有某總統候選人的夫人驚嚇地公然抱怨：「我的小孩竟説：我的國家叫台灣！」讓他不禁想說，難道你要他出國時說「I come from China！」嗎？

謝志偉在發文中指出，雖然他一向告訴自己的女兒，在家或出國，被問起就知道說，「我來自Taiwan。」、「Taiwan，那是我的國家！」，但他想告訴「前世情人」，「你們可知：能當台灣人，並不那麼理所當然？」

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謝志偉表示，他日前收到一份由「德國挺西藏/圖博恊會」（Tibet Initiative. Deutschland） 發行的季刊，本次主題為「中國與民主。政權將傾？」，他在裡面接受專訪時，N次強調「中國強佔西藏，逼藏人作中國人」是錯誤的。謝志偉也說，季刊的封面故事是「台灣的太陽花運動」，作者批判中國的獨裁專制，讚揚自由與民主的台灣，儘管面對中國的威脅依然屹立不搖，不過親赴台灣採訪的作者David Demes也憂心中國對台灣的滲透，對於中國國民黨更形容，「親中的中國國民黨看起來似乎從『反共』發展成中國共產黨的傀儡」。

謝志偉提到，David Demes也説：「此次大選，特別是許多台灣認同十分強烈的年輕人非常憂心，這場大選的結果會不會斷送掉台灣的獨立自主？」反觀昨天卻有某總統候選人的開雙語學校的夫人，驚嚇地公然抱怨：「我的小孩竟説：我的國家叫台灣！」，讓他不禁想說：「阿，不然咧？你要叫他出國時硬説：『I come from China！』嗎？」謝志偉說「小心，你的孩子可能還沒來得及解釋『我的中國在哪裡？』時，海關就先問他：『你的簽證在哪裡？』了。」

謝志偉強調，一直指控小英「不夠獨」或根本是「明獨暗統」的某些台派、獨派人士，以及還在硬扯小英「初選作弊」的一些人，請看看外國人怎麼看小英、看中國、看老K、看台灣的年輕人。他希望大家先攜手一起將台灣的未來鞏固下來，至於其他的就選後再説。謝還語重心長地說「我是說，希望還有機會說。」

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