「晚安小雞」上銬現身柬警記者會 《柬中時報》造訪人數過多當掉

柬國警方今日針對「晚安小雞」自導自演事件，對外召開記者會。（圖擷取自《柬中時報》官網）

2024/02/15 16:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「晚安小雞」12日夜闖柬埔寨「凱博園區」開直播，過程中聲稱遭人毆打、洗劫現金，但被柬埔寨警方指出是「自導自演」，目前警方已將人拘留，並以「涉散布不實訊息」送辦。這起事件引起國際關注，有不少網友為了解最新消息，導致柬國具有一定影響力的中文媒體《柬中時報》官網，因「造訪人數過多」無法查看。

綜合外媒報導，「晚安小雞」日前獨自前往柬埔寨凱博園區開直播，直播過程中突然失聯，隔天重啟直播後，聲淚俱下控訴自己遭到毆打、洗劫的遭遇，掀起網友熱議。對此，柬國警方立即展開調查，發現他完全是自導自演，因此將他和其他涉案者一起逮捕調查，並在今（15）日下午對外召開記者會，針對此案進行詳細說明。

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據了解，柬埔寨國內相當具有一定影響力的中文媒體《柬中時報》，在今日下午柬國警方記者會開始後，官方網頁一度因「負載過重」無法正常瀏覽，頁面顯示「很抱歉，同時造訪該網站的人數太多。我們正在解決這個問題，請稍後再試。」也讓目前想看相關報導的民眾，紛紛轉向《柬中時報》的臉書粉專留言反應這個問題。

面對眾多民眾詢問柬國警方的記者會，是否有對外「直播」，《柬中時報》粉專小編則特別留言回覆解釋，「警方慣例是不允許開直播。」

柬國具有一定影響力的中文媒體《柬中時報》官網，因太多民眾想看「晚安小雞」自導自演事件報導，導致官網「造訪人數過多」無法查看。（圖擷取自《柬中時報》官網）

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