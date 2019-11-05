對台26條》經濟部：中國國企早壟斷 台廠難有機會

中國開放台商參與中國機場建設。圖為上海虹橋國際機場。（中央社資料照）

2019-11-05 05:30:00

〔記者黃佩君、陳柔蓁、王憶紅／台北報導〕中國國台辦、國家發展改革委昨宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱廿六條），經濟部官員分析，整體並無太大新商機，且開放部分多屬中國的內需、特許事業，版圖早已被中國國企壟斷，台廠難有機會。

經濟部指出，廿六條措施雖涉及電信、航空、金融、快速通關等特許事業開放，但通訊、航空貨運、金融業等，過去都已有部分開放，目前看似新開放的部分，例如機場建設、主題公園、5Ｇ佈建等，因屬中國的內需及特許事業，多被壟斷，由大型國企瓜分，就算開放，台廠也很難打入；以過去參與中國航空貨運、金融業的業者來看，不少投資已認賠收場或苦撐。

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經濟部表示，廿六條雖提供台廠出口信保及擔保融資，但台灣此機制早已非常成熟，對中小企業更有各項額外輔導措施；而中國利率高，資金流動不易，大部分業者仍是自其他地方取得融資。

官員私下說，中國趁著兩岸「紫金山峰會」產業論壇時，大放廿六條措施，有其統戰目的；但台廠面臨最大問題是，貿易紛爭下需分散不確定性，因此很難再回頭對中國投資，尤其中國現在推動「國進民退」，就算「台資視同陸企」，是否仍具吸引力，恐怕很難說。

官員還說，對出口導向的台商而言，考量到輸美廿五％高額關稅，以及其他國家對資訊安全等要求提升，業者多反映這些惠台措施「沒有太大幫助」，不會改變逐漸分散的佈局。

光寶科總執行長陳廣中直言，美中貿易戰開打後，「去美化」是中國供應鏈面臨的主要課題，中國主要目的是扶持關鍵零組件的自製能力，因此廿六條短期看似惠台，實則僅是階段性過渡條款，當中國自己供應鏈起來，台商的商機就沒了。

5Ｇ業者：中國供應鏈會整碗捧去

不願具名的台股上市某5Ｇ小型基地台業者分析，廿六條措施是「舊酒」，內容多是目前已在進行，且以第二條為例，未保證去投資的台廠有訂單，最後就是中國供應鏈「整碗捧去」。

這名業者還指出第七條相當值得玩味，因中國願意將權力下放給地方政府，除了矮化台灣外，也讓與中國地方政府關係好的台廠有更多「想像空間」。

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