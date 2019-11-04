「撐香港，要自由」聲援反送中演唱會11/17登場

為了響應支持香港民眾五大訴求、落實民主自由，守民主護台灣大聯盟與音樂人、香港策展團隊將於11月16日、17日分別以台港民主運動展以及演唱會表達「守民主、護台灣！撐香港、要自由」訴求，用具體行動聲援並支持台、港共同的民主自由價。 （柯智豪提供）

2019-11-04 17:46:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕為了響應支持香港民眾五大訴求、落實民主自由，守民主護台灣大聯盟與音樂人、香港策展團隊將於11月16日、17日分別以台港民主運動展以及演唱會表達「守民主、護台灣！撐香港、要自由」訴求，用具體行動聲援並支持台、港共同的民主自由價。

主辦單位指出，今年六月以來，催淚彈放題、在橡膠子彈間穿梭，成為香港人的日常，當時中國政府承諾的「五十年不變」，終究只是一場空。感應到唇亡齒寒的危機，九月底也有十萬台灣人上街撐港反極權，堅定向一國兩制說不。然而，香港政府不但無視民眾訴求，仍宣布引用《緊急法》制定《禁止蒙面規例》，引起更大衝突。

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主辦單位表示，香港「反送中」運動的主要起因是香港政府提出《逃犯條例》修訂草案，據傳該草案容許將香港的任何犯罪嫌疑人引渡至中國大陸受審，反對者擔憂會削弱香港在「一國兩制」下的獨立司法管轄區地位，自六月起發動了多達數十場的抗議活動，香港總人口約七百萬人，卻已有超過百萬人上街。

主辦單位指出，然而，港府始終不願正面回應民眾訴求，運動中的「五大訴求」僅有一項被落實，反持續以過當武力對示威民眾濫捕濫訴，截至今日，這場香港史上參與人數最多、傷亡人數最多的活動仍未平息，無論是多起離奇自殺或死亡案件、民陣召集人岑子杰二度遇襲以及區議員趙家賢耳朵被咬掉等事件都令人怵目驚心。

主辦單位表示，憂心「今日香港成為明日台灣」，台灣民間團體也多次發起相關集會遊行活動，用行動告訴香港與世界，台灣願共同守護民主自由的意志，讓香港人對人權保障與民主法治的渴求、以及不願放棄的堅持能夠遍地開花。接繼六月份、九月份兩波大規模活動後，守民主護台灣大聯盟將再次於下週起以台港民主運動展以及演唱會力挺香港。

主辦單位表示，「Freedom is not Free台港民主運動展」將於11月16日登場，地點選在剝皮寮歷史街區「廣州街145號、147號展間」，為期兩週；緊接著17日下午五點四十分開始於自由廣場前舉辦「撐香港，要自由」演唱會，音樂人、藝文界將聯手出擊，邀請民眾共同參與，將意志與行動化作燭光，在漆黑的夜裡，陪伴香港朋友一同等待著自由與黎明的到來。

曾獲金曲獎、金鐘獎以及金音獎的「三金」音樂家，同時擔任本次演唱會製作人的柯智豪表示，本次演唱會將有多組樂團、歌手一同獻聲演出，卡司以及詳細活動內容會陸續公布，為了讓香港與全世界聽到台灣撐香港的聲音，邀請所有民眾到場共同撐香港、要自由。

同樣會到場聲援的董事長樂團主唱「吉董」吳永吉表示，無論是六月份台港音樂人跨海合作的單曲專輯《撐》以及本次「撐香港，要自由」演唱會，音樂人都是自發性地加入，共同表達台灣對香港的支持，而《撐》專輯義賣所得也將扣除相關行政與稅費後全數捐予 612 人道支援基金，支持所有反送中運動有關人士相關人道支援。

擔任本次演唱會製作人的柯智豪表示，本次演唱會將有多組樂團、歌手一同獻聲演出，卡司以及詳細活動內容會陸續公布，為了讓香港與全世界聽到台灣撐香港的聲音，邀請所有民眾到場共同撐香港、要自由。 （柯智豪提供）

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