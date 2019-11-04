香港太古城血腥之夜！男持刀傷人咬斷議員耳 5傷2命危

昨晚太古城中心爆發嚴重流血事件，有兇嫌持刀襲擊示威者，造成至少5人受傷，其中2人目前情況危殆。（彭博）

2019-11-04 09:45:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾昨（3日）發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，不料晚間在太古城中心爆發嚴重流血事件，有兇嫌持刀襲擊示威者，造成至少5人受傷，議員趙家賢左耳遭咬落，港警指出太古城出現嚴重傷人案，5人送醫院，其中2人目前情況危殆。

綜合香港媒體報導，昨（3日）午間香港發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，響應地區包括沙田、屯門、旺角、金鐘、荃灣、大埔、黃大仙等地，不料晚間有一名灰衣男子持刀在太古城攻擊民眾，一對姐妹和妹妹的丈夫遭刺傷，區議員趙家賢也被灰衣男咬掉左耳，兇嫌企圖逃逸時，遭一旁民眾壓制圍毆，也身受重傷，太古城現場血跡斑斑。

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有目擊者表示，兇嫌與民眾發生口角時，說的是普通話，除了議員被咬掉外，遭襲妹夫倒地背部大量出血傷勢嚴重。

香港警方今凌晨表示，3日晚間7點30分左右，太古城出現嚴重傷人案，5人需要送醫院治理，當中2人目前情況危殆，警方強調不論任何犯案原因或背景，警方都會嚴肅處理案件，並會積極調查跟進。

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