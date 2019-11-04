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躲催淚彈墜樓仍命危！ 香港男大生靠強心針維持生命

港人昨持續反送中抗爭，大批港警包圍要求1名戴口罩婦人拿下口罩。（美聯社）

港人昨持續反送中抗爭，大批港警包圍要求1名戴口罩婦人拿下口罩。（美聯社）

2019-11-04 17:36:42

〔即時新聞／綜合報導〕1名香港科技大學學生今（4）日凌晨為躲避港警的催淚彈，不慎失足由停車場3樓摔至2樓。他目前仍然命危，靠著打強心針，以機器維持生命，並正接受第2次手術，以清除腦部積血。

綜合港媒報導，傷者的學長今早前往探望，表示傷者就住在事發的將軍澳尚德邨，事發時他從電視畫面看見傷者穿著街坊居民服裝，不相信他有做出違法的事。

據了解，這名命危學生腦壓等指數不理想，甦醒機會不大。他今日下午進行第2次手術，有消息人士指其腦出血情況尚未受到控制，今早接受開顱手術清除右腦血塊後，下午進行手術清除左腦的積血。

該名學生另有盆骨骨折、右邊臀部出現假性血管瘤等情形，需要用外支架固定盆骨，同時施行血管栓塞手術，以控制盆腔出血情況。有醫護人員估計，傷者當時可能是右邊臀部先落地，再撞到頭部導致腦出血。

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