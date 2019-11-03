韓國瑜今天放假？ 韓競辦：不是沒公開就沒行程

高雄市長韓國瑜今天沒有公開行程，被疑放假。（資料照）

2019-11-03 11:57:50

〔記者林良昇／台北報導〕距離明年總統大選不到70天，國民黨總統參選人韓國瑜請假後全台走透透，但今天卻沒有公開競選行程，遭懷疑又「放假」，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今說：「不是說沒公開就沒行程」，韓每天行程都排的非常滿，按照自己的步驟在打選戰。

全國跑透透的韓國瑜今日整天沒有公開行程，葉元之今受訪時表示，韓國瑜每天公開、私下行程都非常多，排非常滿，只是有的行程比較適合公開，有的是私下拜會，「不是說沒公開就沒行程，不是說有公開才有行程」，還是按照自己步驟，既定的方式在打選戰。

請繼續往下閱讀...

對於韓國瑜近期提出學貸利息免費，遭教育部質疑，葉元之表示，韓國瑜非常重視下一代教育，提出學貸利息免費，沒想到教育部非常反彈，甚至懷疑會不會有學生利用這機會套利，但如果真的套利，1年也只賺3千多元，教育部說法不僅不合理，還把學生當賊，希望大家可以理性看待，一起為教育努力。

葉元之強調，韓國瑜一直拋出政策議題，也有達到一些效果，民進黨抹黑的作法也引起部分人的反彈，像國民黨立委林麗蟬提出外配懷孕不受6個月限制納入健保，就被民進黨的網軍或立委抹黑成台灣健保給中國孕婦用，激起外配極大反彈，民進黨一直在失分，與韓一直提出政策做對比，相信可以獲得絕大多數選民的認同。

此外，對於在臉書上，有人用韓國瑜的貼圖進行詐騙，葉元之指出，韓國瑜完全沒有做那樣的活動，就像之前有人利用韓國瑜的捐款帳號騙錢，這種事情層出不窮，呼籲所有支持者都要小心，如果要捐款或有貼圖活動，一定要跟競辦或官方網站求證，保障自己的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法