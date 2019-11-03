陳菊鬆口「蔡賴配」成形？ 蔡英文︰最適當時候提最佳組合

總統蔡英文在高雄親自回應「蔡賴配」。（記者蔡清華攝）

2019-11-03 11:50:04

〔記者蔡清華／高雄報導〕選戰進入倒數，綠營普遍期待「蔡賴配」能夠成形，總統府祕書長陳菊昨天也首度鬆口，「總統與賴清德的合作很愉快」，對此，總統蔡英文今天受訪時笑著反問記者「你覺得呢？」、「我給你標準答案，我們會在最適當的時候提出一個最佳的組合。」

蔡英文今天還親自澄清因民調與對手韓國瑜拉近在內部會議時動怒的傳言，她說，「這個這個消息不確實的啦！」、「我們的民調自己有長期在做，情況其實還算穩定了。」

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蔡英文說，她倒是關切選舉到了最後階段，假訊息謠言確實越來越多，所以希望整個競選團隊對於假訊息、假消息跟謠言的散播，在澄清的速度要更快，能夠在第一時間能夠傳達到支持者的手上，讓他們不會被誤導甚至幫忙澄清，這個才是重點。

蔡英文上午也反批韓國瑜「政治泡麵」說，蔡英文指出，近來社會對他（韓國瑜）有一些批評，他就把它當作是民進黨的抹黑。這些批評，主要還是他信口開河，他的政治承諾出了問題。如果你要說，不覺得這是所謂的「政治泡麵」。

蔡英文說，「韓信口開河，今天講明天就改口，看起來是比較像是政治泡沫。」

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