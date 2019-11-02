賴清德高雄輔選 談「蔡賴配」這麼說

賴清德南下高雄輔選。（記者葛祐豪攝）

2019-11-02 14:58:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前行政院長賴清德今天上午與小英同台後，下午立刻趕到高雄，為民進黨立委趙天麟助選，被問到蔡賴配？他依舊未給出肯定答案，倒是趙天麟敲邊鼓說「如果能夠蔡賴配的話，選民覺得作夢都會笑。」

媒體詢問賴清德說，早上與蔡英文同台，是初選後，蔡賴首度同框，是否蔡賴配有望？

請繼續往下閱讀...

賴清德回答說，蔡英文總統在百忙之際，能夠來林俊憲委員競選總部成立，我們大家都非常歡迎，也非常感激。作為地主，他當然要表達歡迎。

賴清德表示，整個現場，大家氣氛也都非常熱烈，大家都充滿信心，台南市要打出一支全壘打、維護民主的傳統，也讓蔡英文總統在台南市得到以往一樣得票率最高的城市，這就是我們共同的目標。

對於為何選擇趙天麟，作為高雄輔選的第一站？賴清德表示，其實高雄市政府在去年政黨輪替，所以高雄市的8席立委的選區，都應該列為重點選區，更何況趙天麟的這個選區，除了原有的範圍以外，又接收了幾個行政區，人口目前是最多的，換句話說，責任也是最重的。

賴清德認為，如果趙天麟有辦法旗開得勝，而且能夠贏得更多的話，就可以確保高雄市這個8個選區都有機會打出全壘打，「蔡英文總統又可望以更高票當選連任，對整個未來台灣的發展和穩定，其實很有幫助的」。

賴清德強調，高雄市過去是民主聖地，面對台灣非常險峻的時候，期盼高雄父老鄉親，能夠再次發揮歷史的榮光，守護台灣，守護住台灣的民主，讓高雄市的民進黨所提名的立法委員，都能夠高票當選，同時也讓蔡總統最高票連任。

對於蔡賴配，趙天麟則敲邊鼓說，決定在蔡總統，但其實答案就呼之欲出，「每個選民每天都照三餐的提醒我們，如果能夠蔡賴配的話，他們覺得作夢都會笑，」我們就期待、尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法