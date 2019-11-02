分析蔡賴同框互動 李正皓鐵口斷「蔡賴配已是事實」

前國民黨籍「草協聯盟」發起人李正皓分析蔡賴初選後的首次同框互動，在臉書上直言蔡賴配「已是事實」。（資料照）

2019-11-02 11:27:03

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選，藍綠兩黨的副手人選仍遲遲未定，兩黨內各自的整合狀況也讓外界相當關注。今日，總統蔡英文與前行政院長賴清德出席「蔡英文林俊憲聯合競選總部」成立大會，期間互動氣氛佳。對此，前國民黨籍「草協聯盟」發起人李正皓分析，蔡賴配「已是事實」。

林俊憲總部成立大會今早於台南舉行，蔡英文和賴清德都到場參加，這也是兩人黨內初選後首次同框，事前就引起各界關注；今日兩人如期赴約並合體登場，台上站位也緊鄰彼此，讓台下大批支持者開心大喊「凍蒜」，現場氣氛融洽歡樂。

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李正皓在臉書分析指出，先到場的賴清德並非獨自出場，而是選擇在舞台後方等待總統車隊抵達。蔡英文現身時，賴清德也「主動」起身迎接。他認為，今日關鍵並非藉由林俊憲的造勢場合使蔡賴「被動」同台，而是「驕傲」如賴清德，竟願等候蔡英文並「一同進場」，意即「蔡賴配已是事實」，待到適當時機便會宣布。李正皓更問，見此畫面，還有誰會認為「蔡賴配不可能」？

對此，網友紛紛留言贊同李正皓的看法，國民黨支持者則表示，「國民黨不用好好反省嗎？到現在還在黨內互鬥！到現在還在罵郭董！」、「看到的是願為團結做付出。反觀韓市長的團隊，何時讓人放心？」

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