為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

分析蔡賴同框互動 李正皓鐵口斷「蔡賴配已是事實」

前國民黨籍「草協聯盟」發起人李正皓分析蔡賴初選後的首次同框互動，在臉書上直言蔡賴配「已是事實」。（資料照）

前國民黨籍「草協聯盟」發起人李正皓分析蔡賴初選後的首次同框互動，在臉書上直言蔡賴配「已是事實」。（資料照）

2019-11-02 11:27:03

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選，藍綠兩黨的副手人選仍遲遲未定，兩黨內各自的整合狀況也讓外界相當關注。今日，總統蔡英文與前行政院長賴清德出席「蔡英文林俊憲聯合競選總部」成立大會，期間互動氣氛佳。對此，前國民黨籍「草協聯盟」發起人李正皓分析，蔡賴配「已是事實」。

林俊憲總部成立大會今早於台南舉行，蔡英文和賴清德都到場參加，這也是兩人黨內初選後首次同框，事前就引起各界關注；今日兩人如期赴約並合體登場，台上站位也緊鄰彼此，讓台下大批支持者開心大喊「凍蒜」，現場氣氛融洽歡樂。

李正皓在臉書分析指出，先到場的賴清德並非獨自出場，而是選擇在舞台後方等待總統車隊抵達。蔡英文現身時，賴清德也「主動」起身迎接。他認為，今日關鍵並非藉由林俊憲的造勢場合使蔡賴「被動」同台，而是「驕傲」如賴清德，竟願等候蔡英文並「一同進場」，意即「蔡賴配已是事實」，待到適當時機便會宣布。李正皓更問，見此畫面，還有誰會認為「蔡賴配不可能」？

對此，網友紛紛留言贊同李正皓的看法，國民黨支持者則表示，「國民黨不用好好反省嗎？到現在還在黨內互鬥！到現在還在罵郭董！」、「看到的是願為團結做付出。反觀韓市長的團隊，何時讓人放心？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔡賴11月2日台南首度同台？ 黃偉哲證實：機會很高
2019-10-31 10:43

蔡賴11月2日台南首度同台？ 黃偉哲證實：機會很高
蔡賴配不配？小英台中競總發言人：努力要達成
2019-10-03 13:10

蔡賴配不配？小英台中競總發言人：努力要達成
移居紅樹林豪景宅

移居紅樹林豪景宅
盼「蔡賴配」順利組成 陳芳明：一定要讓台灣民主更健康
2019-09-26 23:13

盼「蔡賴配」順利組成 陳芳明：一定要讓台灣民主更健康
蔡英文、賴清德初選後首次同框 台南手拉手造勢喊加油
2019-11-02 11:09

蔡英文、賴清德初選後首次同框 台南手拉手造勢喊加油
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播