台南造勢 蔡賴首度同台

蔡英文總統（右二）與前行政院長賴清德（右三）昨日在台南首度「同框登台」，為民進黨南市第五選區立委參選人林俊憲（右一）站台助選。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統初選後，蔡英文總統與前行政院長賴清德昨天在台南首度「同框登台」。蔡、賴兩人偕同台南市競選總部主委黃偉哲與黨籍立委參選人，攜手齊力高呼「凍蒜」、「二○二○台灣要贏」，展現大團結氣勢。

蔡：並肩作戰的感覺很好

南市第五選區立委參選人林俊憲與總統蔡英文聯合競選總部昨天成立，蔡、賴在黨內總統初選後近五個月來首度公開同台，為立委參選人首度「合體造勢」，現場士氣高昂，支持者熱烈歡呼。

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對於「蔡賴配」，蔡英文受訪時表示，對外對內部都是如此，「並肩作戰的感覺很好，就是我們要集結最大團結力量。同時，我們也希望藉由我們的關係，累積更多社會上支持我們的力量，在這一次的選舉裡面，我們可以把台灣人的意志，能夠作最大展現，也能夠在選舉裡爭取到總統勝選、國會過半的目標。」

賴清德又如何看「蔡賴配」議題？賴清德對此巧妙說：「這是總統的記者會」；蔡英文也幽默接話說：「你這樣子功力不錯哦！」引起現場一片笑聲。

蔡賴配？ 蔡：集結最大團結力量

對國民黨總統參選人韓國瑜指控九成媒體只會監督在野黨，並質疑民調已經被民進黨操控？蔡英文說：「我們要是有能力操控媒體的話，去年他就不會當選高雄市長了，不是嗎？」

蔡英文說，韓國瑜不要因為民調不利就酸民調，不要因為媒體監督他就酸媒體，也不要因為民進黨團結就酸民進黨。

蔡英文強調，民進黨是團結的，對每一席立委都非常珍惜，都會盡全黨最大力量，讓提名人或是民進黨的戰友可以當選，有信心打贏選戰。

賴清德致詞時也說，過去民進黨無論是否執政，台南都是最支持民進黨總統候選人的地方，每次都開出最高得票率，更呼籲台南鄉親在這次大選發揮「打頭陣、扛頭旗」重要關鍵角色，如果不希望台灣成為下一個香港，一定要捍衛民主聖地守護台灣，讓蔡英文總統高票當選，民進黨在國會過半！

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