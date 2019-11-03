韓國瑜政策支票一籮筐 汪潔民透露「金額已破1兆」

汪潔民表示，韓國瑜的政策支票已經達到1兆3000億元。（資料照）

2019-11-03 11:32:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名人韓國瑜日前推出「學貸無息、政府補貼」的政策，引發各界議論，汪潔民在政論節目中指出韓國瑜所開出的「政策支票」已達到1兆3000億元，質疑韓國瑜亂開支票。

汪潔民在三立直播政論節目「94要客訴」中表示，韓國瑜到目前為止所提出來的政策支票總共已經有1兆3000億元，但台灣目前一年的預算為2兆元，而去年總統蔡英文結餘也600億元左右，而這些結餘經費現在則是用來做一些農業及弱勢補助等。汪潔民對此反問：「韓國瑜那你現在要做什麼事情呢？就這麼一點點錢你要幹嘛？」

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汪潔民指出，當韓國瑜已經在高雄「行騙」完之後，年輕人早就知道他的招數，第一次騙，大家可能會心動；第二次騙，大家會懷疑；第三次騙，大家就會覺得是胡說。汪潔民隨後則直言：「先把追蹤器找出來嘛，也許你說話還是真的，你的警察局長都打臉你了，你還在那邊民進黨對我耍小手段，你還有什麼信用？」

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