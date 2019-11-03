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館長再飆駡韓國瑜「溜之大吉」韓辦：台灣是言論自由的國家

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-03 10:03:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜去年參選時，與館長陳之漢合體直播，承諾當市長絕對不會「溜之大吉」，但韓國瑜為了選總統開始「放韓假」，還在青年座談時扯「30多位現職縣市議員直接跳選立委」，引發館長不滿，再開直播狂噴韓國瑜。

對此，韓辦指出，台灣是言論自由的國家，尊重民眾表達意見的權利，也呼籲民眾表述時若能用正面、理性的態度來交流，相信能讓更多人願意傾聽、理解。

韓國瑜上月29日晚間在彰化市舉辦青年座談，被問及帶職參選以及落跑市長等問題時，韓不但說這次也有30多位現職縣市議員直接跳選立委，還提到美國前總統歐巴馬當初也是帶職參選。

去年力挺韓國瑜的館長陳之漢，也在韓國瑜當選後政見跳票連連，從韓粉變韓黑，還開直播，向曾因他而投給高雄市長韓國瑜的粉絲鄭重道歉，表示「活到現在40歲，這是讓我有史以來最屈辱的一次，對不起全台灣人民和高雄的人民！」

韓國瑜在彰化與青年座談後，館長再度開直播狂噴韓，更清楚提到，去年他明明有問韓「請問你會不會像其他人一樣落跑，酸，然後帶職參選？」韓當時說不會像他們一樣，所以才選你，然後選上以後，韓又說要像這些人一樣。

館長氣得在直播飆髒話，還酸韓國瑜「這些又沒有白紙黑字」，韓的理論就是沒有白紙黑字都不算，就像男生用甜言蜜語哄騙女生發生性行為後，女生要男方負責，男生卻說「這些又沒有白紙黑字」，誰教的，就是韓國瑜。

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

館長陳之漢再開直採飆駡韓國瑜「落跑」選總統。（記者黃佳琳翻攝）

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