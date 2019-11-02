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新北議長質疑「太陽花」判決！ 台北地院：本於證據

對於台北地院的判決，新北市議會議長蔣根煌質疑「法院是民進黨開的」。（資料照）

對於台北地院的判決，新北市議會議長蔣根煌質疑「法院是民進黨開的」。（資料照）

2019-11-02 11:11:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院日前針對太陽花學運行政院驅離案作出判決，新北市議會議長蔣根煌昨（1）日表示「法院是民進黨開的」。對此，台北地院隨即發出新聞稿澄清，強調判決是本於證據，相關評論嚴重傷害司法公信力及司法獨立性。

據本報報導，昨日新北市議會開議期間，新北市長侯友宜受質詢時強調「要支持警察在第一線執法，政治不要干預司法」，議長蔣根煌也插話說「法院是民進黨開的，沒法度啦」，侯友宜聞言則哈哈笑了幾聲，表示「議長已經發聲了」。

對此，台北地院澄清，法官是本於相關證據資料，判命被告台北市政府警察局給付賠償，並無任何政治因素或外力干擾。部分人士妄加揣測，進而評論「法院民進黨開的」云云，嚴重傷害司法公信力及司法獨立性。

台北地院重申，該院法官均已遵照《法官法》第15條之規定退出政黨，未參加任何政黨活動。期望社會各階層之人士及媒體，評論司法判決時應客觀理性，避免以錯誤訊息及評論誤導社會大眾。

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