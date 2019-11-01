政院驅離判賠 新北議長蔣根煌：法院是民進黨開的

針對太陽花學運，警方驅離闖入政院的學生被判賠，新北市議會議長蔣根煌說：法院是民進黨開的。（記者何玉華攝）

2019-11-01 12:37:50

〔記者何玉華／新北報導〕太陽花學運政院驅離案，台北市警局被判賠，新北市長侯友宜今天在市政總質詢回答議員唐慧琳時強調，政治不要干擾司法，主席台上的議長蔣根煌忍不住插話說，「法院是民進黨開的，沒法度啦！」侯友宜聞言「哈哈」笑了幾聲說「議長已經發聲了」。

侯友宜：政治不要干預司法

侯友宜說，他是基層員警出身，要捍衛警察嚴正執法的價值，法律之前人人平等，警察在面對聚眾活動只有3個原則，就是保障合法、取締非法、制裁暴力，任誰都一樣。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，他當警政署長時，不管你是誰，什麼身分、地位，都是這3個原則辦理；誰破壞公物，就去抓；誰暴力，當場就抓；違法，就移送法辦。侯友宜說，要支持警察在第一線執法，政治不要干預司法，警察是司法的第一道防線，政治不要干擾司法。

蔣根煌聽到侯友宜的回答，插話說「法院是民進黨開的，沒法度啦！」侯友宜聞言哈哈笑了幾聲說「議長已經發聲了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法