限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
政院驅離判賠 新北議長蔣根煌：法院是民進黨開的
2019-11-01 12:37:50
〔記者何玉華／新北報導〕太陽花學運政院驅離案，台北市警局被判賠，新北市長侯友宜今天在市政總質詢回答議員唐慧琳時強調，政治不要干擾司法，主席台上的議長蔣根煌忍不住插話說，「法院是民進黨開的，沒法度啦！」侯友宜聞言「哈哈」笑了幾聲說「議長已經發聲了」。
侯友宜：政治不要干預司法
侯友宜說，他是基層員警出身，要捍衛警察嚴正執法的價值，法律之前人人平等，警察在面對聚眾活動只有3個原則，就是保障合法、取締非法、制裁暴力，任誰都一樣。
請繼續往下閱讀...
侯友宜說，他當警政署長時，不管你是誰，什麼身分、地位，都是這3個原則辦理；誰破壞公物，就去抓；誰暴力，當場就抓；違法，就移送法辦。侯友宜說，要支持警察在第一線執法，政治不要干預司法，警察是司法的第一道防線，政治不要干擾司法。
蔣根煌聽到侯友宜的回答，插話說「法院是民進黨開的，沒法度啦！」侯友宜聞言哈哈笑了幾聲說「議長已經發聲了」。