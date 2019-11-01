警自認太陽花學運執法過當？ 周倪安：北市警局曾提懲處名單

台聯前立委周倪安等人今召開記者會，呼籲政府應對太陽花學運重啟調查揪出當時的暴警。（台聯提供）

2019-11-01 15:08:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北地方法院日前針對太陽花學運國賠案，判處台北市警局須賠償台聯前立委周倪安等人共約111萬元，北市警局局長陳嘉昌昨表示將對此提出上訴。周倪安與文宣部主任潘厚勳今召開記者會，直指時任警政專員的陳嘉昌，若認為警方執法合理，為何當時要提出懲處名單？質疑警政高層也承認，學運中的324流血事件，警方也有執法過當。

台聯前立委周倪安與文宣部主任潘厚勳今召開「揪出台灣暴警 ，台灣不是一國兩制下的香港」記者會，會中呼籲政府揪出爆警，恢復其他非暴力警察們的名譽，別讓轉型正義淪為口號。

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周倪安今在記者會上並說，民進黨政府已經執政5年多，這段時間以來，民進黨政府並未進行重啟調查的程序，質疑民進黨是否有意要平反此事、揪出暴警，恢復其他非暴力警察們的名譽？讓全國民眾信任警察的執法。

周倪安強調，她擔任立委期間，時任警政專員的陳嘉昌曾到辦公室提出懲處名單，她認為此事不是要懲處誰，而是要揪出暴警對人民公開道歉，負起相關責任，而不是硬推人出來承擔，這份懲處名單最後不了了之，但也意味著警政署高層承認324行政院流血暴力事件，警方有犯意；周倪安呼籲，政府應盡快揪出暴警，讓其得到應有的懲罰，才能真正實現轉型正義。

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