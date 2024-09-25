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    聯大總辯論 友邦巴拉圭堅定支持台灣成為聯合國體系成員

    第79屆聯合國大會於本月24日至28日及30日舉行總辯論。（法新社）

    第79屆聯合國大會於本月24日至28日及30日舉行總辯論。（法新社）

    2024/09/25 16:16

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第79屆聯合國大會於本月24日至28日及30日舉行總辯論。我國友邦巴拉圭總統貝尼亞 （Santiago Peña Palacios）致詞表示，巴拉圭重申對台灣成為聯合國體系不可或缺一員的堅定支持，並強調「如果有一個國家應該成為聯合國體系的成員而尚未加入，那就是台灣」。

    貝尼亞於美東時間24日在聯大總辯論致詞表示，巴拉圭認可且由衷珍惜台灣所提供的國際合作，巴拉圭與台灣已建立近70年穩固且意義深遠的兄弟邦誼，這段邦誼建立在兩國共享的民主、法治及自由貿易價值之上。

    貝尼亞表示，在本次大會上，巴拉圭重申對台灣成為聯合國體系不可或缺一員的堅定支持，並認為不能忽視排除台灣所造成的不公不義，因為各國的共享價值與台灣對國際社會的貢獻，應該得到與其他國家相同的認可，「如果有一個國家應該成為聯合國體系的成員而尚未加入，那就是台灣」。

    貝尼亞表示，他們不僅要譴責排除台灣造成的不公，更要堅定地發聲示警國際社會注意其整體性所遭受的威脅，以及人民自決權受到的挑戰。

    貝尼亞也強調台海和平穩定的重要性，指出在現今充滿緊張且衝突經常波及其他國家的世界中，台海的正向、和平互動，對亞洲安全及全球穩定至關重要。

    貝尼亞也於美東時間23日在本屆聯大「未來峰會」中表示，巴拉圭熱愛和平，唾棄戰爭，堅決支持和平的未來，並主張遠離暴力與征服，「強權絕非公理」，這也是他們要捍衛烏克蘭、以色列、台灣等國的原因，這些國家完全有權獲得尊重及尊嚴的對待。

    在23日的「未來峰會」中，友邦馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）也表示，若要真正實現「不遺漏任何人」，就應讓台灣有意義地參與聯合國；友邦史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）則說，台灣對全球公衛、經濟發展、科技有重大貢獻，史瓦帝尼認為台灣必須被納入國際體系，呼籲接納台灣有意義參與國際組織。

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