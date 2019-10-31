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324政院驅離學生判國賠 侯友宜：政治勿干預司法
2019-10-31 20:35:52
〔記者何玉華／新北報導〕2014年太陽花學運政院驅離案，台北地方法院認定台北市警局部分員警執法逾越比例原則，判台北市警局應賠14人共111萬1570元，仍可上訴；新北市長侯友宜受訪表示，政治不要干預司法，讓司法警察好好的保護市民，嚴正執法。
侯友宜昨天在市議會接受國民黨議員一整天的市政總質詢，會後接受媒體訪問對太陽花學運，警方驅離闖入行政院的學生被判賠一事的看法時表示，他自己是警察出身，始終堅持給基層員警嚴正執法，是捍衛司法正義非常重要防線的理念，警察在第一線執法，有一定的標準、程序，要支持警察，政治不要干預司法。
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侯友宜強調，相信正義的力量以及司法的清楚界線，大家就可以遵循，政治絕對不要影響到第一線司法的嚴正執法態度，讓司法警察好好的保護市民、嚴正執法。