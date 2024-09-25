為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反罷免關鍵 謝國樑：把不同意票催出來

    基隆市長謝國樑今天接受網路媒體主持人黃光芹訪問，對罷免案有信心勝選。（匯流新聞網提供）

    基隆市長謝國樑今天接受網路媒體主持人黃光芹訪問，對罷免案有信心勝選。（匯流新聞網提供）

    2024/09/25 16:03

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，謝國樑今天接受網路媒體專訪時表示，這是基隆市74年以來第一次罷免投票，就是要把它選好，他認為反罷免的關鍵就是把不同意罷免票催出來，他也很有信心他會勝選。

    謝國樑今天接受《匯流新聞網》節目主持人黃光芹專訪，對於罷免案，謝國樑說，一開始其實他的心情起伏很大，一直到現在覺得很平靜，就是該來的終於來了，他上任第3天就有人說要罷免他，他等這一天等了2年了。

    謝國樑認為，這次罷免投票是基隆市有投票史以來的74年來第一次，其實就是場選舉，既然是選舉，就是要把它選好，他對這一場選舉的結果深具信心：「我認為我會勝選！」他認為不同意罷免票會高過同意罷免票，要鼓勵選民出來投票，這就是一個民主意志的展現，不管喜歡或不喜歡他，不管想要罷免或不同意罷免，都鼓勵出來投票。

    謝國樑說，現在就是把市政工作做好，包括AR恐龍生態園區是北台灣最好玩的景點，學生營養午餐每1人每1餐已經增加20元，基隆新生兒補助從明年開始，也從每胎2萬塊提升到3萬塊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播