反罷免關鍵 謝國樑：把不同意票催出來

基隆市長謝國樑今天接受網路媒體主持人黃光芹訪問，對罷免案有信心勝選。（匯流新聞網提供）

2024/09/25 16:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，謝國樑今天接受網路媒體專訪時表示，這是基隆市74年以來第一次罷免投票，就是要把它選好，他認為反罷免的關鍵就是把不同意罷免票催出來，他也很有信心他會勝選。

謝國樑今天接受《匯流新聞網》節目主持人黃光芹專訪，對於罷免案，謝國樑說，一開始其實他的心情起伏很大，一直到現在覺得很平靜，就是該來的終於來了，他上任第3天就有人說要罷免他，他等這一天等了2年了。

請繼續往下閱讀...

謝國樑認為，這次罷免投票是基隆市有投票史以來的74年來第一次，其實就是場選舉，既然是選舉，就是要把它選好，他對這一場選舉的結果深具信心：「我認為我會勝選！」他認為不同意罷免票會高過同意罷免票，要鼓勵選民出來投票，這就是一個民主意志的展現，不管喜歡或不喜歡他，不管想要罷免或不同意罷免，都鼓勵出來投票。

謝國樑說，現在就是把市政工作做好，包括AR恐龍生態園區是北台灣最好玩的景點，學生營養午餐每1人每1餐已經增加20元，基隆新生兒補助從明年開始，也從每胎2萬塊提升到3萬塊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法