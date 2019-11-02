高雄「中央公園商圈」招牌長這樣 網酸：中華民國美學！

高雄中央公園商圈招牌，挨批滿滿的中華民國美學。（取自臉書社團高雄點）

2019-11-02 09:21:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄原宿玉竹商圈，遭無預警更名「中央公園商圈」，高市府雖澄清是前朝核定，但斗大的黃底加藍字招牌，旁邊還有紅色梁柱，仍遭揶揄是「充滿中華民國美學的配色」。

包括臉書社團「公民割草行動」、「高雄點 Kaohsiung.」指出，位於高雄中央公園、五福路上的新崛江商圈，遭市民在網路爆料，指市府在無預警情況下，在街道口豎立「中央公園商圈」門牌，多年建立下來的品牌就此泡湯，怒轟「還我新崛江！」

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高市府昨天深夜緊急澄清說，新堀江商圈泛指五福二路以南，此處是指五福二路以北，原俗稱原宿玉竹商圈，並強調關於中央公園商圈的名稱，於前任市長任內即已核定，與新堀江商圈分屬不同的範圍。

不過，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今天一早親自到現場拍照留影，他表示，恐怕影響生意的不只是名稱，還有招牌這醜陋的中華民國美學。

張博洋表示，新堀江及原宿玉竹商圈日益蕭條，韓國瑜上任之初，商圈甚至為他樹立門柱，期待發大財。「如今高雄沒發財，市長還跑了，整個商圈貼滿了出租看板」，由此可見，觀光產業絕非口號治國得以解決，而是認真的做調查、分析，並且對症下藥。

網友也紛紛表示「要改名，招牌也請好好設計吧？這樣的招牌，滿滿中華民國美學」、「這個招牌沒仔細看，還以為是中共商圈」、「好可怕的中華美學招牌，瞬間回到20年前，高雄人不習慣中」。

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