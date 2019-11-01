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攤商氣炸！高雄新崛江被市府無預警改名「中央公園商圈」

高雄攤商爆料，新崛江商圈被市府「正名」為「中央公園商圈」。（圖擷取自公民割草行動）

高雄攤商爆料，新崛江商圈被市府「正名」為「中央公園商圈」。（圖擷取自公民割草行動）

2019-11-01 21:48:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄新崛江商圈今（1）日被高雄市民在網路上爆料，市府在無預警情況下在街道口豎立「中央公園商圈」門牌，不少商家認為，多年建立下來的品牌就此泡湯，怒轟「還我新崛江！」

攤商將照片貼到臉書社團「公民割草行動」，同時指出位於高雄中央公園、五福路上的新崛江商圈，又名原宿玉竹商圈，他表示，自己在當地擺攤20多年，未料今突然發現市府在街口設置的門牌竟寫著「中央公園商圈」，附近的商家也全都一頭霧水，認為這樣的舉動會導致觀光客疑惑，進而可能衝擊觀光收益。

臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」也貼出照片，不少網友獲悉後留言砲轟「還貼得很醜」、「以前國中時學生最愛逛最潮流的地方，如今居然沒落成這樣」、「這個招牌沒仔細看還以為是中共商圈」、「高雄漸漸失去美感中」、「真的是瞠目結舌！還有居住高雄支持這個市長的人我真的很想問他腦袋還好嗎？」。

臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」全文

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