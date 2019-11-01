蔡英文：未來4年一定把台灣經濟做得更好

總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會。（記者方賓照攝）

2019-11-01 21:40:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨青年競選總部今日在北市杭州南路開幕，總統蔡英文晚間出席「給台灣的一封信」與總統談心活動談及，在關鍵時刻改變國家命運的都是年輕人，只要你覺得年輕，你就是改變台灣的關鍵所在，未來4年一定把台灣經濟做得更好，將國家安全網、老年長照做得更好，大家一定要投蔡英文。

蔡總統表示，你問將來4年要做什麼？「我將來4年要做總統」，已經做了4年總統，那將來4年要做什麼？先說4年總統做了什麼，過去4年堅持改革很辛苦，很多人在改革當下不理解你，因為改革傷害很多人利益，也有很多人不贊同或覺得感情被傷害，但改革過程她也被人用很多不堪言語攻擊，這就是改革者必須承擔的，歷經好幾次攻擊站起來，再繼續往前做。

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蔡總統問及，今天在改革這條路上，婚姻平權我們做到了沒有，轉型正義開始做了沒有，能源轉型開始做了沒有，年金改革做了沒有？現場年輕人紛紛大聲高喊「有」。

蔡總統強調，還有很多改革等著她去完成，許多人關心司法改革，司法改革確實在進行，這是非常大工程需要很多時間和人力投入，或許現在感受不到，但從制度改革和人想法改變已經開始，會在4年加4年期間，會有一個台灣人可以信賴的司法。

「她不僅做了改革，也做了加強台灣社會安全網！」蔡總統指出，台灣是逐漸老化社會，民眾擔心老了怎麼辦。在舊時代有家庭照顧，在新時代必須要有長照2.0體系，目前在台灣有5、6千個長照據點，將來還會持續發展，有涵蓋面更好照顧，有長照來照顧老年人是給年輕人無後顧之憂往前走機會，長照已經做出基本架構，將來4年會做得更完整，讓台灣變成亞洲照顧老人最好的機制。

蔡總統提及，0歲至6歲小朋友給育嬰補助，2歲至6歲給托兒補助，2016年用在0至6歲小孩經費是200多億元，現在增加到600多億元，未來想持續增加，讓這套系統做得更好，「要讓年輕人敢生敢養，不要害怕，將來該結婚的去結婚，有小孩的我們一起養」，第三胎還有特別獎勵。

蔡總統表示，對年輕人加薪減稅幅度最大，讓年輕人手頭上可支配所得可以增加，更把台灣投資環境弄得更好，經濟報紙頭條是台積電要在台灣增加投資需求，更有許多公司要在台招募年輕人，現在的台灣是充滿機會的時候。

漢翔公司因為國機國造需要很多工程師，中科院也需要很多年輕工程師，各行各業都需要有創新能力和肯工作的年輕人，只要你有意願國家一定提供機會，未來4年一定把台灣經濟做得更好，將國家安全網、老年長照做得更好，明年1月11日一定要選蔡英文。

總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會，蔡總統致詞時，民進黨主席卓榮泰跑到後面幫總統拍照。（記者方賓照攝）

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