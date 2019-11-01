為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡英文：未來4年一定把台灣經濟做得更好

總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會。（記者方賓照攝）

總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會。（記者方賓照攝）

2019-11-01 21:40:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨青年競選總部今日在北市杭州南路開幕，總統蔡英文晚間出席「給台灣的一封信」與總統談心活動談及，在關鍵時刻改變國家命運的都是年輕人，只要你覺得年輕，你就是改變台灣的關鍵所在，未來4年一定把台灣經濟做得更好，將國家安全網、老年長照做得更好，大家一定要投蔡英文。

蔡總統表示，你問將來4年要做什麼？「我將來4年要做總統」，已經做了4年總統，那將來4年要做什麼？先說4年總統做了什麼，過去4年堅持改革很辛苦，很多人在改革當下不理解你，因為改革傷害很多人利益，也有很多人不贊同或覺得感情被傷害，但改革過程她也被人用很多不堪言語攻擊，這就是改革者必須承擔的，歷經好幾次攻擊站起來，再繼續往前做。

蔡總統問及，今天在改革這條路上，婚姻平權我們做到了沒有，轉型正義開始做了沒有，能源轉型開始做了沒有，年金改革做了沒有？現場年輕人紛紛大聲高喊「有」。

蔡總統強調，還有很多改革等著她去完成，許多人關心司法改革，司法改革確實在進行，這是非常大工程需要很多時間和人力投入，或許現在感受不到，但從制度改革和人想法改變已經開始，會在4年加4年期間，會有一個台灣人可以信賴的司法。

「她不僅做了改革，也做了加強台灣社會安全網！」蔡總統指出，台灣是逐漸老化社會，民眾擔心老了怎麼辦。在舊時代有家庭照顧，在新時代必須要有長照2.0體系，目前在台灣有5、6千個長照據點，將來還會持續發展，有涵蓋面更好照顧，有長照來照顧老年人是給年輕人無後顧之憂往前走機會，長照已經做出基本架構，將來4年會做得更完整，讓台灣變成亞洲照顧老人最好的機制。

蔡總統提及，0歲至6歲小朋友給育嬰補助，2歲至6歲給托兒補助，2016年用在0至6歲小孩經費是200多億元，現在增加到600多億元，未來想持續增加，讓這套系統做得更好，「要讓年輕人敢生敢養，不要害怕，將來該結婚的去結婚，有小孩的我們一起養」，第三胎還有特別獎勵。

蔡總統表示，對年輕人加薪減稅幅度最大，讓年輕人手頭上可支配所得可以增加，更把台灣投資環境弄得更好，經濟報紙頭條是台積電要在台灣增加投資需求，更有許多公司要在台招募年輕人，現在的台灣是充滿機會的時候。

漢翔公司因為國機國造需要很多工程師，中科院也需要很多年輕工程師，各行各業都需要有創新能力和肯工作的年輕人，只要你有意願國家一定提供機會，未來4年一定把台灣經濟做得更好，將國家安全網、老年長照做得更好，明年1月11日一定要選蔡英文。

總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會，蔡總統致詞時，民進黨主席卓榮泰跑到後面幫總統拍照。（記者方賓照攝）

總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會，蔡總統致詞時，民進黨主席卓榮泰跑到後面幫總統拍照。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民主自由要握在手上！蔡英文籲年輕人：明年一定要投票
2019-11-01 21:31

民主自由要握在手上！蔡英文籲年輕人：明年一定要投票
蘇花改進度逾9成 蔡英文：明年春節前一定給東部民眾好消息
2019-11-01 14:02

蘇花改進度逾9成 蔡英文：明年春節前一定給東部民眾好消息
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
台灣經濟成長率報喜 小英：台灣人不會只出一張嘴！
2019-11-01 10:49

台灣經濟成長率報喜 小英：台灣人不會只出一張嘴！

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播