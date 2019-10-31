軍公教是殺人魔？陳柏惟批國民黨扭曲發言

陳柏惟開記者會批國民黨扭曲，智商太低。（記者蘇金鳳攝）

2019-10-31 17:27:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於今天有國民黨高雄市議員在高雄市議會批評台灣基進中市第二選區立委參選人陳柏惟日前對軍公教發言是污衊高雄市第六選區，對此，陳柏惟召開記者會強調，是國民黨惡意抹黑，要求國民黨勿再拿軍公教當擋箭牌，操弄族群對立。

陳柏惟表示，當天他參加高雄第六選區趙天麟的後援會成立大會，因第六選區是「高雄屠夫」彭孟緝居住者，因此他便說這個選區過去長期被說是軍公教、屠殺者、殺人魔居住的地方，結果被國民黨扭曲說他說「軍公教是殺人魔」，國民黨歷史、邏輯及中文能力都非常的糟，「我沒失言」是他們智商不夠高，「不能怪他們」，但為何智商不夠高的人可以當市長當議員，這佪要檢討。

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陳柏惟表示，他說「2020總統大選是國民黨、是共產黨、是民進黨的選舉」，但是國民黨高雄市議員卻剪接成「國民黨是共產黨」？他說廁所可能有國民黨、民進黨、有大便出現，國民黨剪接成民進黨是大便，這些都是不適合的言論。

陳柏惟表示，日前他說苓雅區是軍公教、屠殺者居住地方，國民黨卻扭曲說他說軍公教是殺人魔，這種抹黑對市政、國政沒有幫助，而且是浪費高雄納稅人的錢。

他強調，國民黨若認為他有說軍公教是殺人魔，他要邀請現任立委辯論，開13萬的子彈國民黨不是殺人魔、來台的軍政府沒有發生228事件。

陳柏惟澄清，他很尊重軍公教，也知道很多在228犧牲的軍公教，不管是本省還是外省，都是值得尊重及紀念，教導後代的很多故事，但他無法接受是口口聲聲不要挑族群對立的國民黨，卻用造謠及抹黑。

他呼籲，國民黨已在高雄市全面執政，不要浪費時間在台中市民的身上，除非你們的工作是造謠、是抹黑，除非高雄市不是你們執政，想要亂來，今天高市議員及副市長還都站出來亂，浪費人民的時間，真是丟人。

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