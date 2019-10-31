張善政：年輕人沒出社會覺得嗆中很爽

韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政接受媒體專訪，解析為何在年輕選民的支持度偏低。（資料照）

2019-10-31 17:03:48

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政接受《中評社》專訪，解析韓國瑜的支持族群以及為何在年輕選民的支持度偏低等因素，張善政認為，年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，但他們有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，「覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」

《中評社》30日刊登韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政專訪，被問及韓國瑜在哪些族群有優勢，張善政指出，軍公教大部分支持韓國瑜、基層民眾也很支持韓，他舉例有朋友透露，常坐計程車會問司機支持誰，8成司機表態挺韓，認為從這種數據就可看出「庶民挺韓」，他也提出由於韓國瑜當過北農總經理，農民挺韓比例也高。

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而外界盛傳所謂的「知識藍」和「經濟藍」挺不下去？張善政稱就他自己接觸的層面，沒有不支持韓的，強調「知識藍」和「經濟藍」挺韓的比例，遠比外界講的多，他們不支持韓是錯覺。

至於年輕族群方面，張善政坦承這是目前韓陣營必須努力的一塊，也是他們現在的重點，「努力讓年輕人知道，誰當選對年輕人比較好。」

《中評社》追問，為什麼年輕人支持蔡英文與韓國瑜比例會如此懸殊？張善政稱，一部分原因是「民進黨把韓國瑜黑成草包」，另一部分則是年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，因為看起來很爽。

張善政說：「年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。所以年輕人支持蔡英文倒不是因為這幾年政績做得多好，而是他們覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」

最後張善政直言，有的只是罵一罵很爽，但也開始考慮長久下去能一直罵、吵架嗎？希望他們可以回歸理智，總不能嗆20年一直嗆下去，還是得面對現實，強調「我們不是親中，但我們是要和中，比較回歸理智不要訴諸情緒。」

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