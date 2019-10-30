選戰倒數七十多天 藍營大選「舌戰」明起正式開打

國民黨25日宣布成立中央助講團，主席吳敦義（前排右二）、前主席吳伯雄（前排左二）、前行政院長張善政（前排左一）、秘書長曾永權（前排右一）當天都出席誓師大會。（資料照，記者塗建榮攝）

2019-10-30 18:55:58

〔記者施曉光／台北報導〕總統、立委選戰剩下倒數七十多天，國民黨文傳會主委程美華指出，藍軍在上週成立「中央助講團」之後，整個文宣團隊與議題PK小組都已全部就定位，明起將集中選戰火力，大選「舌戰」正式開打。

程美華表示，在明年一月十一日投票前十週多的時間，中央黨部將依照時事議題召開定期記者會，主打蔡英文政府的施政缺失，國民黨總統參選人韓國瑜則會持續下鄉，以傾聽民意、說明政策為主。

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程美華並指出，考量中央黨部以攻擊蔡政府為主，為避免對政策議題造成失焦，打算還要另外開闢一個戰場，要與韓國瑜國政顧問團討論，在選戰最後七十幾天，安排每週固定時間就政策議題召開記者會，並且可以考慮邀請政策議題相關的後援會幹部共同參加，整合戰力。

程美華表示，明起每週四在中央黨部按時事議題召開的記者會，參加者包括中央助講團承員、韓陣營幹部、藍營年輕民代以及立委參選人，立法院國民黨團也會配合支援，負責明日首場記者會開火的人包括中央助講團副團長周錫瑋、韓辦副執行長孫大千以及國民黨團首席副書記長陳宜民。

程美華說，未來固定的選戰記者會議題將環遶在蔡政府的「傲慢、爛權、酬傭、無能」，因此系列主題就是下架蔡政府。

針對行政院長蘇貞昌連日來諸多失當發言，國民黨主席吳敦義在今日中常會上指出，行政院長如此惡行惡狀，如果繼續讓民進黨連任，全民還要忍受如此荒腔走板的政府四年，這不僅國家的災難，更是民主的大倒退，他要求黨內相關部門彙整資料，製作文宣透過各種可能傳播管道，讓全國民眾知道，現今的行政院長是如此的惡行惡狀、公器私用，呼籲全民共同下架蔡政府。

此外，國民黨中常會還通過中常委姚江臨等人提案，對於蘇貞昌近日發言給予嚴厲譴責，並要求蘇貞昌收回其不當發言、公開道歉。

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