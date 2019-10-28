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再咬蔡英文論文 陳學聖又控博士論文20處涉自我抄襲

國民黨立委陳學聖今天再咬總統蔡英文博士論文爭議，在立法院教育委員會審查教育部明年度預算時，指控總統蔡英文的博士論文和同年月在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫爭議。（記者林曉雲攝）

國民黨立委陳學聖今天再咬總統蔡英文博士論文爭議，在立法院教育委員會審查教育部明年度預算時，指控總統蔡英文的博士論文和同年月在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫爭議。（記者林曉雲攝）

2019-10-28 11:44:46

〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨立委陳學聖今天再咬總統蔡英文博士論文爭議，在立法院教育委員會審查教育部明年度預算時，指控總統蔡英文的博士論文和同年月在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫爭議，要求教育部比對並在後天審預算時報告，如查屬實要撤銷學術資格。

教育部長潘文忠表示，台灣學術發展多年有一定的嚴謹程序，立委陳學聖所指爭議是1983年，教育部會依「程序從新、實體從舊」，依學倫案相關規定辦理，由學術專業判斷認定；學倫案有標準處理程序，檢舉案成立後，要循程序進行調查，不是教育部自己比對說了算，一般學倫案調查期間為4個月。據指出，總統蔡英文提出博士論文或期刊等當年，學術倫理是禁止抄襲他人。

陳學聖提出自行調查結果指，總統蔡英文於1983年6月提交博士論文，而1983年6月也以中文在《政大法學評論》第27期發表一篇名為〈國際貿易中國市場之保護─GATT第十九條，VER及MFA〉期刊論文，雖不知兩者實際提交日期先後，但他比對，期刊論文和博士論文第5章內容重複性、相似性極高，超過一半以上篇幅幾乎可視為英語和中文互作翻譯為文。

陳學聖也表示，蔡英文總統在1990年4月出版中文學術專書《國際貿易法專題研究》，該書亦有收錄〈國際貿易中國市場之保護─GATT第十九條，VER及MFA〉論文，但不管是期刊論文、博士論文或學術專書，均未提及彼此存在或引用關係。

陳學聖表示，依教育部頒布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，其中「大幅引用自己已發表之著作，未適當引註」為自我抄襲，對比於教育部長潘文忠任內曾以自我抄襲違反學倫為由，不通過前樹德科大助理教授陳碧雲之副教授升等案，陳碧雲不服控告教育部，最高行政法院判決教育部勝訴，認定陳碧雲在論文自我引用有瑕疵，兩個段落約超過100個字，使用文字與順序完全一致，違反學術倫理，教育部不准升等副教授有理，據此個案，他要求教育部如查總統蔡英文有自我抄襲屬實，也要自始撤銷蔡總統升等副教授、教授的相關資格。

教育部政次劉孟奇表示，立委可以向教育部檢舉，而不是用預算案審查之際，要求教育部作出「判決」；教育部高教司長朱俊彰說明，學倫案要先由學校調查否屬實，學校會針對檢舉內容請送審人答辯，再進行書審和外審專業判斷，學校召開教評會作出認定後再送教育部，教育部再由學審會依規定審議，整個時程約需4個月。

立法院教育委員會28日開會，財教育部長潘文忠列席備詢。（記者方賓照攝）

立法院教育委員會28日開會，財教育部長潘文忠列席備詢。（記者方賓照攝）

國民黨立委陳學聖今天再咬總統蔡英文博士論文爭議，在立法院教育委員會審查教育部明年度預算時，指控總統蔡英文的博士論文和同年月在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫爭議。教育部長潘文忠表示，學倫案有標準處理程序，檢舉案成立後，要循程序進行調查，不是教育部自己比對說了算。（記者林曉雲攝）

國民黨立委陳學聖今天再咬總統蔡英文博士論文爭議，在立法院教育委員會審查教育部明年度預算時，指控總統蔡英文的博士論文和同年月在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫爭議。教育部長潘文忠表示，學倫案有標準處理程序，檢舉案成立後，要循程序進行調查，不是教育部自己比對說了算。（記者林曉雲攝）

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