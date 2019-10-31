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立委參選人林宜瑾週六成立新市競總成立 推動擴編南科

民進黨台南第4選區立委參選人林宜瑾週六將成立新市聯合競總，總統蔡英文也會出席站台力挺。（記者萬于甄攝）

民進黨台南第4選區立委參選人林宜瑾週六將成立新市聯合競總，總統蔡英文也會出席站台力挺。（記者萬于甄攝）

2019-10-31 12:22:26

〔記者萬于甄／台南報導〕全台跑透透的總統蔡英文，本週六將在台南展開一連串輔選行程，上午為民進黨台南第5選區立委參選人林俊憲站台，下午則來到永康、新市等地，出席第4選區立委參選人林宜瑾新市的聯合競總成立，林宜瑾今表示，屆時會向總統建議，盡速推動南科擴編、爭取新市都市計畫。

林俊憲、林宜瑾兩人都是前行政院長賴清德的子弟兵，本週末蔡英文又都為兩人成立聯合競總站台，也讓外界關注「蔡賴」兩人是否有機會「同框合體」，對此，林宜瑾說，賴清德因下午將前往外縣市輔選，不會出席新市競總成立，但早上應有機會與蔡英文同框。

林宜瑾指出，總統蔡英文週六下午將至新市福壽巷北極殿前廣場，參加新市聯合競選總部成立活動，有關南科正面臨土地滿編的問題，且面對海內外大廠看好台灣、中美貿易戰台商回流，南科擴編刻不容緩，目前有「新市看西農場」及「安定南科ABC區」兩案進行評估。

林宜瑾說，南科ABC區存在既有聚落，土地徵收上相較有難度，因此會向蔡英文建議，優先爭取新市看西農場，解決南科擴編的燃眉之急。另針對新市都市計畫，她認為，永康及南科是台南經濟發展雙引擎，但目前新市都市計畫區範圍卻仍不足。

林宜瑾表示，新市坐擁國一、國八及台南都會北外環道等便利交通要地，為提供有公共設施及商業需求等完整規劃的都市空間，政府務必擴大新市的都市計畫範圍，並針對新市都市計畫通盤檢討，讓新市成為移入新興人口的絕佳地理位置。（12:40更新）

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