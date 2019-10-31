這張圖打臉韓國瑜？ 黃偉哲自稱有點胖挑LB潮褲

今天世界勤儉日，台南市長黃偉哲在臉書P圖，挑選菜市場潮褲LB（路邊攤的意思）。（圖擷自臉書）

2019-10-31 16:32:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天10月31日「世界勤儉日」，自稱「有點胖」的台南市長黃偉哲在臉書P圖，秀出自己在菜市場挑選便宜褲子，分享「珍惜一切事物，用心過好每一天」的生活日常。

黃偉哲以「我的風格自己創造」，自己爆料都穿「知名潮牌LB」（路邊的諧意）的褲子，今天充當「世界勤儉日」代言人。

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除此外，國民黨總統參選人韓國瑜以「白白胖胖」之說批評蔡政府，自稱「有點胖」的黃偉哲，也在臉書列出拚政績，第一線推銷農特產「吃多了，變胖了」，以及Google在台南增資260億元設廠，「這比減肥成功更令人高興」，反酸說「白白胖胖、黑黑瘦瘦，以貌取人不好」。

對比南台灣雙都首長，一個「落跑市長」、一個「變胖市長」，網友為黃偉哲按讚留言「認真又節儉不胖又不瘦的市長」、「市長愛你！你才真的是離人最近的人！」、「庶民市長」、「瘋癲再玩也是三個月，台南擁有好市長，我台南我驕傲」、「市長加油，不要像一些人吃這碗看那碗，可能會翻碗…」。

也有網友留言說，「就算是菜市場也會有不錯的衣服」。

對於國民黨總統參選人韓國瑜諷刺蔡政府「白白胖胖」說，自稱「有點胖」的台南市長黃偉哲在臉書PO文列出政績，並反酸韓「白白胖胖、黑黑瘦瘦，以貌取人不好」。（圖擷自黃偉哲臉書）

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