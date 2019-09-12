高雄「大港」不開唱 台南邀來「正港」開唱

2019-09-12 11:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄「大港開唱」宣布明年停辦，引發熱烈討論，台南第1個縣市搶先邀請，市長黃偉哲在臉書PO文之外，也已請市政團隊跟大港開唱策展團隊表達歡迎之意，期望創造出「台南版」的大港開唱！

市長黃偉哲今（12）日表示，安平港區或是漁光島周邊，都是可以考慮地點，歡迎策展團隊來台南辦音樂盛會。

據了解，黃偉哲已指派市府專人跟大港開唱策展團隊聯繫，請他們考慮移到台南舉辦，大港開唱策展團隊表示喜歡台南，只是辦音樂節非一朝一夕的事，「大港開唱」未在其他縣市辦過，希望再多些時間思考。

台南主動釋出歡迎誠意，網友支持敲碗說「黃偉哲今日戰力：全糖」、「市長加油！一定要把大港牽手到台南！期待好消息」 、「不錯！這次有搶先屏東一步」、「靠腰，台南開始搶優質團隊」、「台南人是最有人情味的！」

也有網友提議，來安平開唱，是個不錯的選擇；「安平、將軍港⋯⋯都好！」、「安平是開台首港，來台南是正港開唱」、「去不了高雄的大港，還有台南可以期待」。

台南市府表示，「大港開唱」成為高雄在地音樂文化指標，若移來台南舉辦，策展團隊的經驗與實力也可以打造出專屬於「台南版」的音樂祭，開啟另一個接棒新氛圍，同樣具有意義。

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