研考委員接地氣 黃偉哲公布名單

2019-08-14 21:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府研考會角色如同中央的國發會，由於地方治理日益專業，為傾聽各界意見納入施政參考，台南市長黃偉哲邀請作家魚夫等各界重量級人才出任研考會委員，成為市政重要「智囊團」。

台南市長黃偉哲表示，為了讓施政更接地氣，這次敦聘委員不只專業經驗豐富，也熟悉地方事務，包括產業發展、智慧科技、文化創新、都市發展、人才培育等各領域專家學者擔任研考會委員，可望為市府推行政策帶來更大的能量與視野。

委員名單包括：前立法委員王幸男、作家林奎佑（魚夫）、科技部南部科學工業園區管理局局長林威呈、都市藝術工作室藝術總監杜昭賢、樂學網科技公司負責人張財銘、台灣大學生命科學系名譽教授郭光雄、成功大學資訊工程系特聘教授郭耀煌、台南藝術大學建築藝術研究所專任教授曾旭正、成功大學建築系特聘教授傅朝卿、成功大學C-Hub創意基地執行長劉舜仁、成功大學規劃與設計學院院長鄭泰昇、崑山科技大學企業管理系講座教授戴謙等多位專家學者。

台市政府研考會主委趙卿惠表示，地方縣市研考會角色重，如同中央的國發會，希望借重研考委員的經驗及專才，整合官、產、學、研、民各界資源，強化市府內外部溝通效能，切合市政發展主軸需求與城市核心目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法