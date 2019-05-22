印花稅擬取消 黃偉哲：地方減少的收入盼中央「補好補滿」

2019-05-22 17:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕印花稅研議取消，引發各界關注與熱議，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，減稅是利多，但不該影響基層建設的推動，地方財政收入減少的，希望中央能額外補助，且「補好補滿」。

黃偉哲說「總統做好人，取消印花稅，那就地方多補助一點」；他認為應該去計算歷年來印花稅的平均稅收多少，要求同等的額外補助，由中央撥付，這樣比較好。

黃偉哲指出，減稅雖是利多，卻不能讓地方因收入短少，影響建設的推動，且財政更雪上加霜，這不是總統蔡英文的初衷；取消印花稅他沒意見，但中央必須「補好補滿」。

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