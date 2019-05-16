質疑黃偉哲爭取兆元投資 藍議員轟不讓

2019-05-16 16:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨議員王家貞今（16）日在議會質詢指出，中華民國一年總預算2兆多，市府新聞處卻大肆宣傳市長黃偉哲上任4個月，就為台南爭取1兆5千億經費，看到這則「假新聞」真是瞠目結舌，台南鄉親真的這麼好呼弄嗎？

王家貞指出，民進黨一路騙，除了會騙，會挑撥仇恨還會甚麼？民進黨20多年把台南照顧的又老又窮，腫瘤大樓、小巨蛋都跳票，南鐵反東移抗爭至今，民進黨對不起台南人，無論錢流、人流、物流都看不到蓬勃展望，不知黃偉哲市長在這次定期大會，又做出多少承諾，需要花多少錢，有好好算過嗎？

王家貞質問黃偉哲，入主台南市政府4個月，新聞處就四處宣傳黃市長為台南爭取1兆5千億，中華民國1年總預算才2兆多元，新聞處的「假數字、假新聞」呼弄台南鄉親，「人有回來嗎？物有回來嗎？」市長想提升台南經濟發展樂觀其成，但要真正做到，並爭取跨國企業到台南落地生根。

針對王家貞質詢企業投資台南1兆5千億元的數據來源，黃偉哲表示，光是台積電投資就有近1兆元，將會陸續投入，這些投資都是真實的，只是剛好算在他任上，市政是一棒接一棒，功勞確實不能專美於他，他也會秉持做實事的精神，畢竟台南市是大家的，應該不分黨派，不做特定政黨的攻防。

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