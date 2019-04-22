台南捷運墊付案再受挫 議長：與市議會決議不符

2019-04-22 13:54

〔記者蔡文居／台南報導〕攸關台南市捷運系統建設的「南市先進運輸系統（藍、綠、紅線）規劃作業」共1億1000多萬元的墊付案，於今年2月底的市議臨時會遭到保留。南市府於上週再次提案送市議會於明天召開的程序委員會討論是否列入議程審查。

不過，議長郭信良今天中午在議長室召開記者會，質疑市府有關捷運的說明會還沒結束就送案，與市議會當初的決議不符，將不列入明天的程委會討論。

郭信良強調，此項近800億元的捷運建設規劃是否已納入公民意見，以及未來300多億元的市府配合款是否籌措無虞，如果黃偉哲市長認為捷運勢在必行，再無任何疑義，黃市長只要一通電話告知，議會將盡快再依照程序召開程序委員會排入議程。

他表示，捷運這項公共建設經費高、牽涉層面廣，光是規劃費就1億1000多萬元，建設經費高達近800億元，這還不包括將來的維修、人事等成本支出，如此重大的公共議題，需要公民參與，讓全民參與討論，因此先前市議會第二次臨時會決議，請市府辦理相關說明會。若依照市府規劃，在4月11日至4月22日辦理8場說明會，但說明會尚未辦理完畢，市府已於4月19日再次提案，要趕赴此次程序委員會討論，明顯與議會決議不符。

南市先進運輸系統包括藍線一期、綠線、藍線延伸線及紅線，總工程經費780.4億元，中央補助426.26億元，地方自籌354.14億元。

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