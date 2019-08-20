南市校長會議 黃偉哲強調這3件事零容忍

2019-08-20 10:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南高中職暨國中小學校長會議今天登場，新學期將全力推動跨域課綱，市長黃偉哲也重申針對狼師「三不一有」的決心，強調虐童、家暴、性平等事件零容忍，攜手為孩子營造更優質的教育環境。

台南市108學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議今天在長榮大學舉行，以「跨域課綱展素養、成就共好劃未來」為主題，鼓勵提升教師專業，且暑假也進入尾聲，要投入開學準備工作。

市政府教育局長鄭新輝報告新學期推動的新措施，包含擴展平價教保服務、落實新課綱、扎根學力基礎、提升學生閱讀理解、建置學校自主管理平台減輕行政負擔、建構校長與教師專業支持系統、強化學生身心健康措施等，讓孩子未來充滿希望。

黃偉哲指出，人工智慧與大數據的運用已是趨勢，未來在教育的應用上不能忽視，也希望各校落實兼顧國際溝通能力與深耕母語文化的雙語政策。

針對虐童與狼師等事件，黃偉哲重申不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰，全力杜絕，避免憾事重演。

黃偉哲也感謝教育工作者的辛苦付出與奉獻，市政府將落實校長「有權有責」，不能有事校長扛、有功別人賞，賦予對等的權力與責任，才能帶領學校正面發展。

新學期將開始，黃偉哲也期勉校長在縣市的學校競爭中脫穎而出，讓學校治理績效與學生學習效果達到最好。

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