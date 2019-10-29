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首頁　>　政治

中資介入大選這些人被抓了 陳柏惟曝中共黑手內幕

中國民進黨籍議員候選人張秀葉（見圖）及其所屬的愛國同心會會長周慶峻，29日遭台北地檢署再依違反政治獻法起訴。（資料照）

中國民進黨籍議員候選人張秀葉（見圖）及其所屬的愛國同心會會長周慶峻，29日遭台北地檢署再依違反政治獻法起訴。（資料照）

2019-10-29 23:58:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國民進黨議員候選人張秀葉、黨主席周慶峻等人，被檢調查出去年九合一選舉前涉嫌賄賂選民，才遭依違反選舉罷免法起訴。未料這兩人還涉嫌接受中資援助189萬元，29日被依違反政治獻法起訴。對此，台灣基進立委參選人陳柏惟表示，中國全面介入台灣大選計畫，只要錢一撒下去，系統就會通通動起來了。

張秀葉、周慶峻等人，被檢調查出去年九合一選舉前，涉嫌以舉辦餐會賄賂選民，遭依違反選舉罷免法起訴；檢調事後再追查發現，張等人未設立政治獻金專戶，卻向台灣民眾收受總共17萬政治獻金，帳戶中更有189萬元來自中國企業，因此認定張、周違反政治獻金法，今將2人起訴。

「跟你講，這種事今年還會再來一次。」陳柏惟在臉書表示，中國全面介入台灣大選計畫，只要錢一撒下去，系統就會通通動起來了，上週的新聞報了什麼？鏡傳媒大篇幅6篇報導，講宮廟滲透；放韓假、高雄校園繼續舉辦《兩岸一家親》活動；韓國瑜《一支穿雲箭》APP外傳由中國人設計；《中國民主進步黨》去年收中國資金打選戰遭起訴。

「這只是一週發生的事，你以為這樣很多嗎？」陳柏惟說，基層村里、農漁會、民間團體、黑道、校園統戰、落地招待團、紅色媒體，甚至到黨政軍高層，中國的手早就伸了進來，而且手法越來越細膩：讓滲透在地化，扶植中共代理人。

陳柏惟指出，為什麼「滲透在地化」會有效？在地化，講白了就是把外來種包裝成原生種，用你的人來滲透你。在地化還有「防火牆」功能，就算被抓到，也可以推說是當地人自發性行為。「這種手段，讓台灣檢調單位難以追查背後的主導者與金流，還可以讓你們互打免費，這麼好的招數，中國幹嘛不用？」

陳柏惟說，去年韓國瑜從沒人要理到一夕之間聲勢爆紅，在造勢大會上大唱軍歌「夜襲」，說要「鑽向敵人的心臟」，當時很多人感到荒謬，但其實他是毛骨悚然。他提到，1960年，中國出版一本《戰鬥在敵人的心臟裡》，講的是一個中共地下黨員劉嘯塵，在國共內戰中打進國民黨特務組織保密局的故事。「中國在台灣建立的代理人系統，就是要戰鬥在台灣的心臟裡、鑽向台灣的心臟。」

陳柏惟強調，這也是去年台派選舉大敗後，為何台灣基進要馬上推動《境外勢力影響透明法》的原因。

台灣基進立委參選人陳柏惟。（資料照）

台灣基進立委參選人陳柏惟。（資料照）

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