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中資介入大選！中國民進黨收189萬元 黨主席、候選人遭訴

中國民進黨籍議員候選人張秀葉及其所屬的愛國同心會會長周慶峻，今遭台北地檢署再依違反政治獻法起訴。（資料照）

中國民進黨籍議員候選人張秀葉及其所屬的愛國同心會會長周慶峻，今遭台北地檢署再依違反政治獻法起訴。（資料照）

2019-10-29 10:36:57

〔記者黃捷／台北報導〕中國民進黨籍議員候選人張秀葉、黨主席周慶峻等人，被檢調查出去年九合一選舉前，涉嫌以舉辦餐會賄賂選民，才遭依違反選舉罷免法起訴。台北地檢署追查金流更發現，張等人未依法設立政治獻金專戶，還涉嫌接受中資援助189萬元，今再依違反政治獻法起訴2人。

檢調調查，張、周所屬的愛國同心會去年10月1日在北市中山區一郎日本料理餐廳舉辦餐會，席開56桌，每桌價格7800元，若以每桌10人估算，參加民眾可能多達600人；雖然餐會名義上是慶祝「中國69週年國慶日」，但張秀葉同時在會場拜票，現場也有許多中正、萬華區選民參加，檢察官遂認定張利用餐會造勢的行為，已涉嫌賄選。

檢調另還查出，張秀葉涉嫌在去年8月間邀約愛國同心會20餘名幹部，至中國貴州「落地招待」，一週旅遊行程旅費1萬多元，食宿都由中國支付，因此懷疑有中資介入去年大選。

檢調追查金流後，果然發現張等人未設立政治獻金專戶，卻向台灣民眾收受總共17萬政治獻金，帳戶中更有189萬元來自中國企業，遂認定張、周違反政治獻金法，今將2人起訴。

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