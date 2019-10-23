中國介入台灣選舉！華府智庫：台商被要求捐款給特定黨派

華府智庫全球台灣研究所（Global Taiwan Institute, GTI）最新報告指出，中國干涉台灣選舉的手法複雜且多樣，台灣媒體已經成為中國影響力活動的「肥沃土壤」。（資料照）

2019-10-23 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫全球台灣研究所（Global Taiwan Institute, GTI）最新報告指出，中國干涉台灣選舉的手法複雜且多樣，台灣媒體已經成為中國影響力活動的「肥沃土壤」，甚至有在中國的台灣企業經營者被中國相關人士要求捐款給國民黨候選人。

《美國之音》報導，全球台灣研究所22日發表由美國企業研究所的戰略研究員史密特（Gary Schmitt）和馬明漢（Michael Mazza）共同撰寫的「中國共產黨對台灣民主的干預」報告，中國試圖影響台灣選民、削弱台灣選舉過程的做法極其複雜且多樣，特別是台灣目前已經進入總統選舉過程，中國可能投入更多的資源，並且必然也從去年台灣地方選舉的成功和錯誤中得到許多經驗。

文中提到，台灣的媒體環境，包括新的和傳統媒體，已經成為中國影響力活動的肥沃土壤，例如在去年地方選舉，台灣社交平台PTT成為中國散播假訊息的主要工具，大量PTT帳號在購物網站上被交易，具有影響力的帳號可以賣到6500美元（約新台幣20萬元）的價格，許多帳號在選舉前被購買，內容也從親民進黨溫和派轉為親國民黨或甚至親共產黨，這些賬號通常都在清晨發文，以便PTT使用者一早上網就能看到。

報告指出，作者在台灣進行訪談時，經常聽到在中國的台灣企業經營者被中國相關人士要求對國民黨候選人捐款，如此不會因外來資金而違反政治獻金法，因此合法但有問題的政治獻金，也是一個蔡政府和未來台灣政府必須面對的挑戰。

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