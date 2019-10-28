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高雄助選稱「軍公教都是殺人魔」？ 陳柏惟回應了

陳柏惟日前返回高雄為民進黨立委趙天麟站台助選，助講言論卻被該區（第6選區）的無黨籍立委參選人吳佩蓉批評不該稱「屠殺者或殺人魔住在這裡」，要陳「勇敢地」為自己的失言向該區市民致歉。對此，陳柏惟回應，這個斷章取義非常令人遺憾。（資料照）

陳柏惟日前返回高雄為民進黨立委趙天麟站台助選，助講言論卻被該區（第6選區）的無黨籍立委參選人吳佩蓉批評不該稱「屠殺者或殺人魔住在這裡」，要陳「勇敢地」為自己的失言向該區市民致歉。對此，陳柏惟回應，這個斷章取義非常令人遺憾。（資料照）

2019-10-28 20:40:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委參選人陳柏惟日前返回高雄為民進黨立委趙天麟站台助選，助講言論卻被該區（第6選區）的無黨籍立委參選人吳佩蓉批評不該稱「屠殺者或殺人魔住在這裡」，要陳「勇敢地」為自己的失言向該區市民致歉。對此，陳柏惟回應，這個斷章取義非常令人遺憾。

高雄市立委第6選區包括鹽埕、鼓山、前金、新興、苓雅等5個行政區，立委趙天麟尋求連任，26日成立與蔡英文總統聯合的前金、新興後援會，陳柏惟受邀出席，他激動流下男兒淚，表示每天打開電視看到故鄉，難過「我的故鄉高雄變成這樣」？

陳柏惟致詞時表示，「這區的選舉，過去長期人家說是軍公教、是屠殺者、是殺人魔居住的地區，趙天麟來，改變高雄市區的生態，也因為這樣，我們要給這位勇者一個繼續在政治舞台為大家打拚的機會。」

對此，吳佩蓉在臉書表示，「國民黨在228事件血腥鎮壓，殺害百姓是鐵的事實，但並不代表，您所稱的屠殺者或殺人魔住在這裡。請您『勇敢地』為自己的失言向居住在這區的市民朋友致歉。」批評陳不該在自己生長的這塊土地上以民粹語言挑起族群對立。

陳柏惟今（28）天在臉書做出回應，他表示：「殺人魔指的是高雄屠夫彭孟緝，有人斷章取義成苓雅區軍公教居民『都』是殺人魔，非常令人遺憾。對我的抹黑我很習慣了，但混淆歷史，把我一向尊敬的公僕們和殖民政權的屠夫混淆，這才是對高雄市民、對高雄歷史的污辱」。

陳柏惟暗酸吳佩蓉，「我最討厭斷章取義來蹭的、扭曲事實來蹭、昧於良心來蹭，你蹭半天開不到五千票不是很好笑。」他也感嘆，前一句話說屠殺是鐵的事實，後一句又說不代表住在這裡，留言擴張成軍公教是殺人魔，轉型正義未完成，就是這種莫名其妙的事情太多，「無恥之恥，無恥矣」。

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