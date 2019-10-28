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韓粉自掏腰包開發挺韓APP？ 資訊專家揭背後「隱憂」

有一款挺韓APP「一支穿雲箭」專供韓粉使用，可藉此輕易掌握韓國瑜（見圖）每天動態。但有資訊高手認為，開發APP需要龐大的人力、財力，這款APP開發聯絡資訊被認真地隱藏起來，更啟人疑竇。（資料照）

有一款挺韓APP「一支穿雲箭」專供韓粉使用，可藉此輕易掌握韓國瑜（見圖）每天動態。但有資訊高手認為，開發APP需要龐大的人力、財力，這款APP開發聯絡資訊被認真地隱藏起來，更啟人疑竇。（資料照）

2019-10-28 23:10:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜請假認真拚選舉，展開全台傾聽之旅衝選情，有韓粉開發一款挺韓APP「一支穿雲箭」供韓粉使用，掌握韓國瑜動態。有資訊高手認為，開發APP不可能只靠一個人，成本更是高昂，更分析出該APP開發聯絡資訊被刻意隱藏起來。

挺韓APP「一支穿雲箭」據說是由韓粉開發，提供韓國瑜的最新資訊給韓粉掌握，簡介內容也提到，該款APP在兩週前上架，內容是由韓國瑜團隊認可的獨家資訊。根據《中時電子報》報導，APP開發者是位30歲的韓粉，自稱是自掏腰包開發此款APP。

台灣基進、醫師陳信諭在臉書上發文表示，有資訊高手指出該APP開發不可能只靠一個人，需要有非常專精的團隊，而開發IP在9月27才註冊，但該APP企劃能在Apple、Android 同時上架，代表企劃的時間更早，且直接鎖定長輩族群（臉書、LINE）。

資訊高手提到，IP申請是透過美國，跟競選網是兩個設計團隊，也用「匿名」申請代理網址，並將系統架在Amazon雲端，而在Google商店上內也看不到任何開發商名稱，都是匿名的「ArrowHan」，簡單來說，此APP是整個「專屬開發」，並不是用快速架站系統製作，更認真地將所有聯絡資訊隱藏起來。

資訊高手強調，此APP要求註冊、打卡，並上傳臉書帳號與位置，代表這個步驟，一定得到「韓競選總部的授權」。

「團隊為真，支持者自發為假？」陳信諭提出兩點質疑：「為何要特別隱去APP的開發聯絡資訊？為何要請一位所謂的30歲『鋼鐵韓粉』出面說謊？」種種疑點讓他不禁疑惑「這背後，到底在隱瞞什麼事情呢」？

陳信諭最後呼籲，「對台灣而言，2020年是關鍵一戰」，因此應該避免任何差錯，千萬不能因為民調領先就輕敵。

陳信諭臉書全文

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