陳學聖再控小英論文 總統府回批：指鹿為馬

國民黨立委陳學聖今天再咬總統蔡英文博士論文爭議。（記者林曉雲攝）

2019-10-28 14:44:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日表示，針對國民黨立法委員陳學聖上午於立法院教育委員會審查教育部預算時，藉言論免責權誣指總統多年前曾「自我抄襲」博士論文內容於「政大法學評論」等期刊，這完全是「指鹿為馬」。

總統府並發表四點聲明如下：首先，將未經發表的博士論文投稿需審查的期刊或專書並獲刊登，本來就是學界普遍做法，這不僅代表研究成果獲得肯定，也是對研究者對該學術領域的貢獻。

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其次，總統府說，博士論文若沒有以期刊論文發表過，都屬於未發表的學術成果，大多數學者都會將博士論文投稿審查以期刊或專書方式正式發表。陳學聖以不相干案例濫指總統是「抄襲自己已經發表過的期刊論文」，實在是「指鹿為馬」。

再者，府認為，對於陳學聖繼以大學校務基金預算威脅校長表態後，今天再用「自我抄襲」的莫須有理由，藉審查年度教育預算，要脅教育部進行所謂「處理」，是干預大學、學術自主，以預算綁架教育的最壞示範。對此，我們表達高度遺憾。

總統府最後説，對蔡總統學歷及論文指控的鬧劇，包括指控者的政治企圖，已經令多數國人感到厭煩。我們再次呼籲，這場鬧劇應該到此為止。

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