北美台灣人教授協會：追打小英論文的林環牆言行不代表本會

2019-10-14 21:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕北美洲台灣人教授協會前會長、旅美學者林環牆追打總統蔡英文論文議題，北美洲台灣人教授協會今發佈聲明表示，「林環牆教授的言行不代表本會立場」，對林環牆指控LSE頒發的畢業證書為「偽造的膺品」與誤導「格達費醜聞」的爭點感到遺憾，也呼籲林環牆細讀LSE致林環牆本人的信函與LSE公開的聲明。

聲明表示，此時台灣再度面臨大選，北美洲台灣人教授協會的立場一向反對造謠抹黑的選風，過去如炮製宇昌案的烏賊打法，雖然司法最後還給受害者清白，但已對選舉產生不可逆的影響，也嚴重踐踏我國的學術研究環境。

聲明表示，這次大選更另人難以置信的是，惡意的造謠抹黑竟然延燒到國外杏壇，紛擾數月，讓國際知名的一流學府不勝其擾。在有心人士惡意的操作下，含沙射影，指控蔡英文總統的學位與論文造假。然而不管是私下查詢或公開的聲明，授予蔡總統博士學位的英國倫敦政經學院已一再重申，根據學校的紀錄，倫敦大學已於1984年正式頒給蔡總統博士學位無誤，其博士論文也已按程序繳交給倫敦大學所屬議會大樓圖書館，並送給高等法律研究院收藏。多年來LSE也一直以蔡總統這位傑出校友為榮。

聲明指出，原本在LSE正式公開為蔡總統背書之後，一切的爭議應該就此打住。LSE做為國際一流的學府，在學術與政經界享有悠久的聲譽，對其最高學位的授予自有其嚴格的標準，也享有最高的決定權。除非有違反法律的事實，LSE的學位授予無須旁人指點，這是歐美大學自治的精神，也是北美洲台灣人教授協會堅持的高等教育理念。

聲明表示，然而，執意詆毀蔡英文者卻無視此一精神，無中生有，從證書是否造假？到論文為何遺失？接著質疑論文的存在、導師的資格、是否通過口試？論文是否繳交？何時繳交？是否有代筆？是否抄襲？甚至連為何論文能夠兩邊對齊都能炒作。至今更加碼胡鬧，指控LSE與蔡英文同謀造假，沒完沒了，早已不知逾越合理懷疑幾千里。

聲明指出，但少數人為了拉下蔡總統連任的政治目的，不惜與世界頂尖的學府為敵。好事者不但日以繼夜郵件轟炸，還登門指點LSE圖書館的閱覽規則，揚言提告LSE。凡此種種怪異行徑，貽笑大方，也讓北美洲台灣人教授協會做為海外台灣人學界最悠久的團體同感羞愧。

聲明表示，北美洲台灣人教授協會在此鄭重聲明，北美洲台灣人教授協會前會長（任期2004年3月至 9月）林環牆教授的言行不代表北美洲台灣人教授協會立場，對林教授指控LSE頒發的畢業證書為「偽造的膺品」與誤導「格達費醜聞」的爭點感到遺憾，也呼籲林教授細讀LSE致林教授本人的信函與LSE公開的聲明。以林教授在美國學界的資歷，應可理解正規如LSE的頂尖學府，斷無在博士生完成所有程序之前就頒予博士學位之理。

蔡總統已將部份造謠者交由司法處理，北美洲台灣人教授協會無意逾越司法自行調查所謂的證據與漫無邊際的推論；北美洲台灣人教授協會也沒有立場對LSE學位的流程提出意見。北美洲台灣人教授協會只在此鄭重呼籲，讓國內的政治留在國內，還給LSE一個乾淨的空間。不單只是因為LSE在過去、現在與未來，曾經、正在也還會繼續孕育更多優秀的台灣學子，更是因為我們必須對世界展現台灣人對大學自治精神的尊重與守護。我們既厭惡部分中國留學生在台灣的校園撒野，不尊重台灣校園政治開放的風氣，以同樣的標準，我們也要同聲譴責部分國人，把國內的政治紛擾帶到國外，踐踏世界頂尖學府的自治精神。

北美洲台灣人教授協會呼籲，所有熱愛台灣的海內外台灣人，放下所有成見，認清台灣真正的敵人在對岸，而植入台灣內部的通敵者不斷以不同的樣貌出現，有些赤裸裸公開挑戰，有些幽微暗中掣肘，成功分化台灣社會。徘徊在十字路口的台灣，每一次大選都攸關台灣前途的進程，沒有一個台灣人有缺席的權利。最後，我們以最嚴肅的心情，重複北美洲台灣人教授協會創會會長廖述宗教授生前引自但丁《神曲》，無時無刻不提醒我們的一句話：「地獄最熱的地方，是留給道德出現危機時，還佯裝保持中立的人。」

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