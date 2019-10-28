議員提用犯罪心理學解讀柯文哲 侯友宜：那是政治思考學

民進黨籍新北市議員陳永福今天在議會質詢市長侯友宜，為何台北市長柯文哲講話「變來變去」，可否用「犯罪心理學」來解讀？侯友宜回應，那不是犯罪心理學，而是「政治思考學」。（記者賴筱桐攝）

2019-10-28 12:03:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨籍新北市議員陳永福今天在議會質詢市長侯友宜，為何台北市長柯文哲講話「變來變去」，以前講話都顧台灣，現在講話都偏向中國，可否用「犯罪心理學」來解讀？侯友宜回應，那不是犯罪心理學，而是「政治思考學」。

陳永福讚侯友宜是國民黨內最像樣的市長，過去曾擔任警政署長，也是精通「犯罪心理學」的佼佼者，當年柯文哲當選台北市長的談話內容大家都很清楚，為何現在態度和立場180度大轉變？

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侯友宜回答：「你要問他啊！不是問我，他（柯文哲）不是犯罪啦！又不是小偷。」

陳永福認為，柯文哲以前講話都顧台灣，現在講話都顧中國，本來很正常的人，現在講話變來變去，可否用「犯罪心理學」來解讀？

侯友宜表示，「犯罪心理學我內行，但是政治思考學你內行，你比較有智慧。」早期他擔任刑事警察，眼睛睜開只有抓人、辦案，遠比不上陳永福的從政資歷，他指柯文哲的言行不適用「犯罪心理學」，而是「政治思考學」。

陳永福還問，此次總統大選有沒有共產黨黨員參選？影射意味濃厚。

侯友宜表示，共產黨黨員怎麼可以參選？共產黨黨員資格一定不符合，怎麼可以參選？如果陳永福有相關資料，應該提供給國安局參考；但陳永福說，自己沒有證據。

侯友宜反問，「你看我是什麼黨？」陳永福回應，「你顧台灣就好了，嘉義人的精神就是這樣。」並指「有人要把台灣賣掉」，侯友宜說，「祖產怎麼可以賣掉？」

新北市長侯友宜今天在議會接受議員質詢。（記者賴筱桐攝）

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