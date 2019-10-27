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太陽花女戰神嗆柯別再把醫生身分當擋箭牌 柯：聽一聽就結束了

臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典27日舉行，台北市長柯文哲出席，並主持儀式。（記者方賓照攝）

臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典27日舉行，台北市長柯文哲出席，並主持儀式。（記者方賓照攝）

2019-10-27 09:37:10

〔記者陳璟民／台北報導〕「太陽花女戰神」、民進黨新北市立委（汐止）參選人賴品妤，昨在台北市參加同志遊行時，怒嗆台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲頻頻失言，要柯「別再把醫生身分當擋箭牌」，對此，柯文哲今早受訪表示，何必對每個人的話去回應，若是這樣就父子騎驢了，世界上每天都有人對你有意見，聽一聽就結束了。

至於柯文哲昨以「投靠」字眼，形容太陽花學運領袖之一林飛帆加入民進黨，林不能接受，昨受訪時有點哽咽地說，他是選擇支持人權價值（同婚、圖博…）的民進黨；柯今被詢及此事，又說「你的意思說時代力量、社民黨都不支持人權是不是，還是怎樣」？

媒體追問，林是說對柯講他「投靠」這兩個字不能接受，所以哽咽，你覺得太誇張了嗎？柯表示，當你觸及心裡面最慚愧的部分，就會這樣（哽咽），其實2013年，林飛帆還在成功大學念書的時候，他就見過林，每個人在利益、價值跟現實當中會一直做選擇，這也沒辦法。

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